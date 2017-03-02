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Вооруженные люди заблокировали базу "Шахтёра" и "Донбасс Арену"

Генеральный директор "Шахтёра" Сергей Палкин сообщил, что вооруженные люди полностью заблокировали работу стадиона "Донбасс Арена" и тренировочную базу клуба в Донецке.

"На данный момент все выходы "Донбасс Арены" заблокированы. Сотрудники не допускаются. Разрешён доступ только дежурным смены, которые обучены реагировать в случае ЧП на арене. Замечу, что аварийных ситуаций на "Донбасс Арене" на данный момент нет, сейчас там происходит полная опись имущества людьми, захватившими стадион.

Также вооруженные люди проникли на территорию футбольной базы "Шахтёра" в посёлке Кирша. Опечатано всё имущество, всё перекрыто, доступа на базу сейчас нет. Захват "Донбасс Арены" и инфраструктуры клуба стал полной неожиданностью. Но переговоров с людьми, нарушившими право частной собственности, мы вести не будем", — цитирует Палкина Footboom.
Теги: Шахтер Палкин
Сегодня, 22:19
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№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
Палкин? Вставьте ему палку... (национализация).
Регистрация: 24.09.2013
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