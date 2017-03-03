Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Зенит"?
Лента новостей:
21:05
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
19:53
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
Юрий Белоус: деятельность Смородской была направлена на то, чтобы перечеркнуть огромный вклад Филатова и Семина (2)
17:10
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
"Ростов" приглашает болельщиков на матч с "Томью" возможностью выиграть билеты на встречу с МЮ (1)
15:52
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
Борис Игнатьев: премьер-лига сделала шаг вперед - на раскисшем поле месить грязь уже никто не будет
15:01
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство (29)
Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком
Заслуженный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Сергей Мигицко рассказал о том, почему продолжает болеть за команду на стадионе.
"На стадион я прихожу, чтобы оставить где-то там все свои мысли — домашние, рабочие. Чтобы на время забыть свои тексты, которые у меня в голове друг друга опережают, чтобы вышвырнуть их и предаться страсти. Знаете, я ведь всегда представляю себя там, рядом с ребятами, двенадцатым игроком. Мне много лет, а я все мальчишествую. Бегаю с парнями, открываюсь, чувствую себя членом команды. Если она выигрывает, у меня потом несколько дней все получается, если проигрывает — меня лучше не кантовать. Но ко всем играющим, ко всем, кто дружит с мячиком, я отношусь с огромным почтением. Я знаю, какой это атомный труд, я представляю себе эти нагрузки. Сейчас я не лезу в раздевалку "Зенита", и не нужно этого делать — там своя атмосфера, свой внутренний мир. Но однажды, очень давно, я попал в подтрибунное помещение и увидел Юру Желудкова, возвращавшегося с поля. Жуткое было зрелище. Он не мог разговаривать! У него звуки не складывались в слова! Вот что это такое. Поэтому я на ребят не злюсь и всегда говорю себе так: если сегодня они проиграли, завтра подарят нам хорошую игру", - цитирует Мигицко официальный сайт "Зенита".
"На стадион я прихожу, чтобы оставить где-то там все свои мысли — домашние, рабочие. Чтобы на время забыть свои тексты, которые у меня в голове друг друга опережают, чтобы вышвырнуть их и предаться страсти. Знаете, я ведь всегда представляю себя там, рядом с ребятами, двенадцатым игроком. Мне много лет, а я все мальчишествую. Бегаю с парнями, открываюсь, чувствую себя членом команды. Если она выигрывает, у меня потом несколько дней все получается, если проигрывает — меня лучше не кантовать. Но ко всем играющим, ко всем, кто дружит с мячиком, я отношусь с огромным почтением. Я знаю, какой это атомный труд, я представляю себе эти нагрузки. Сейчас я не лезу в раздевалку "Зенита", и не нужно этого делать — там своя атмосфера, свой внутренний мир. Но однажды, очень давно, я попал в подтрибунное помещение и увидел Юру Желудкова, возвращавшегося с поля. Жуткое было зрелище. Он не мог разговаривать! У него звуки не складывались в слова! Вот что это такое. Поэтому я на ребят не злюсь и всегда говорю себе так: если сегодня они проиграли, завтра подарят нам хорошую игру", - цитирует Мигицко официальный сайт "Зенита".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.