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Сергей Мигицко: всегда представляю себя там, рядом с футболистами "Зенита", двенадцатым игроком

Заслуженный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Сергей Мигицко рассказал о том, почему продолжает болеть за команду на стадионе.

"На стадион я прихожу, чтобы оставить где-то там все свои мысли — домашние, рабочие. Чтобы на время забыть свои тексты, которые у меня в голове друг друга опережают, чтобы вышвырнуть их и предаться страсти. Знаете, я ведь всегда представляю себя там, рядом с ребятами, двенадцатым игроком. Мне много лет, а я все мальчишествую. Бегаю с парнями, открываюсь, чувствую себя членом команды. Если она выигрывает, у меня потом несколько дней все получается, если проигрывает — меня лучше не кантовать. Но ко всем играющим, ко всем, кто дружит с мячиком, я отношусь с огромным почтением. Я знаю, какой это атомный труд, я представляю себе эти нагрузки. Сейчас я не лезу в раздевалку "Зенита", и не нужно этого делать — там своя атмосфера, свой внутренний мир. Но однажды, очень давно, я попал в подтрибунное помещение и увидел Юру Желудкова, возвращавшегося с поля. Жуткое было зрелище. Он не мог разговаривать! У него звуки не складывались в слова! Вот что это такое. Поэтому я на ребят не злюсь и всегда говорю себе так: если сегодня они проиграли, завтра подарят нам хорошую игру", - цитирует Мигицко официальный сайт "Зенита".
Теги: Зенит
Сегодня, 21:05
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