Александр Бухаров оформил дубль впервые с августа 2015 года

Нападающий "Ростова" Александр Бухаров забил два гола в матче 18-го тура РФПЛ против "Томи" (6:0).Таким образом, 31-летний форвард впервые с 10 августа 2015 года оформил дубль. Тогда "Ростов" победил "Рубин" (3:0).В нынешнем сезоне на счету Бухарова 3 гола и 2 голевых паса в 9 матчах.