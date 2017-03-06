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Очевидцы: скончался отец погибшего болельщика "Спартака"?
Как вчера сообщал Rusfootball.info, вечером после матча между "Краснодаром" с московским "Спартаком" под колеса троллейбуса попал один из болельщиков московской команды. Несмотря на помощь медиков, 20-летний молодой человек скончался.
Как утверждают очевидцы в соцсетях, на месте происшествия через некоторое время стало плохо с сердцем отцу погибшего. Мужчина также погиб.
Как утверждают очевидцы в соцсетях, на месте происшествия через некоторое время стало плохо с сердцем отцу погибшего. Мужчина также погиб.
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