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Опрос:

Очевидцы: скончался отец погибшего болельщика "Спартака"?

Как вчера сообщал Rusfootball.info, вечером после матча между "Краснодаром" с московским "Спартаком" под колеса троллейбуса попал один из болельщиков московской команды. Несмотря на помощь медиков, 20-летний молодой человек скончался.

Как утверждают очевидцы в соцсетях, на месте происшествия через некоторое время стало плохо с сердцем отцу погибшего. Мужчина также погиб.
Теги: Спартак
Сегодня, 17:26
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6
(1)
№6 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 17:49) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
надеюсь следующую победу посвятят этому парню..

Можно с минуты молчания матч начать,я не говорю чтобы это была официальная часть,но на уровне болельщиков сделать должны.


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 17:47) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees
отец жив,инфаркт вроде у него был

Дай ему Бог здоровья... И упокой, Господи, душу сына его...


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 17:42) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vlees
Хотя бы проверяйте инфу перед тем как опубликовать новость,отец жив,инфаркт вроде у него был

на руках сын умирает..у любого сердце забарахлит..

здоровья отцу.. терпения всей семье..
Сыну земля пухом...

надеюсь следующую победу посвятят этому парню..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: vlees (Сегодня, 17:32) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Хотя бы проверяйте инфу перед тем как опубликовать новость,отец жив,инфаркт вроде у него был
Регистрация: 12.01.2017
№2 Написал: vlees (Сегодня, 17:29) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ложная инфа,жив отец
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 17:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Это какой-то лютый пистец...


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
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