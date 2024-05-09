"Слишкович провел все матчи без поражений. Оценка его работы – это место в турнирной таблице. Есть еще шанс занять четвертое и даже третье место. Посмотрим, что он дальше сделает со "Спартаком". В европейских турнирах наши клубы не участвуют. Зачем кого-то искать? Надо оставлять Слишковича, потому что он не первый месяц работает в "Спартаке", - заявил Заварзин.
Владимир Слишкович был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" 15-го апреля. Ранее он входил в тренерский штаб испанца Гильермо Абаскаля после поражения в матче 24-го тура РПЛ от "Сочи" (0:1). Под руководством нового главного тренера "красно-белые" провели 6 матчей в чемпионате и Кубке России, 3 из которых завершились победами и 3 - вничью.
В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает 5-е место. В активе команды 43 очка. В Кубке России "Спартак" продолжает выступления в Пути регионов. Соперником "красно-белых" в борьбе за выход в финал турнира станет калининградская "Балтика".
Источник: "РБ Спорт"
Заварзин: надо оставлять Слишковича в "Спартаке". Зачем кого-то искать?
Экс-гендиректор "Спартака" Юрий Заварзин оценил работу исполняющего обязанности главного тренера "красно-белых" Владимира Слишковича.
Фото: "Матч ТВ"