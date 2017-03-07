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Руслан Нигматуллин: думаю, летом "Уфа" снова усилит своим вратарём одну из команд РФПЛ
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от игры голкипера "Уфы" Александра Беленова в матче 18-го тура РФПЛ с "Тереком".
"Беленов играет замечательно! Причём делает это в разных командах. Жаль, что, по понятным причинам у него не получается делать это в команде, которая борется за самые высокие места. 30 лет для вратаря — не возраст. Контракт у него до лета. Думаю что "Уфа" снова усилит своим вратарём одну из команд Премьер-Лиги.
У меня тоже были хорошие моменты в отражении пенальти: по ходу сухой серии у меня был рекорд — три подряд отбивал и три в послематчевой серии, так что с этим делом я знаком. Без удачи здесь никак конечно, но удачи, помноженной на способности, на реакцию, на чутьё и, несомненно, на огромную работу на тренировках. Все эти факторы вкупе, и мы видим результат – Беленов один из лучших игроков тура.
Перспективы Беленова в сборной? Они примерно ровесники с Игорем Акинфеевым. Должен сказать, конкурировать с ним пока не получается ни у кого, но если Александр будет играть так же, и его команда ему поможет, тогда может всё получиться", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
"Беленов играет замечательно! Причём делает это в разных командах. Жаль, что, по понятным причинам у него не получается делать это в команде, которая борется за самые высокие места. 30 лет для вратаря — не возраст. Контракт у него до лета. Думаю что "Уфа" снова усилит своим вратарём одну из команд Премьер-Лиги.
У меня тоже были хорошие моменты в отражении пенальти: по ходу сухой серии у меня был рекорд — три подряд отбивал и три в послематчевой серии, так что с этим делом я знаком. Без удачи здесь никак конечно, но удачи, помноженной на способности, на реакцию, на чутьё и, несомненно, на огромную работу на тренировках. Все эти факторы вкупе, и мы видим результат – Беленов один из лучших игроков тура.
Перспективы Беленова в сборной? Они примерно ровесники с Игорем Акинфеевым. Должен сказать, конкурировать с ним пока не получается ни у кого, но если Александр будет играть так же, и его команда ему поможет, тогда может всё получиться", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
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