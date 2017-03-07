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Сергей Прядкин: подходы к членству в РФПЛ должны быть очень жесткими
Критерии соответствия Российской футбольной премьер-лиге для клубов должны быть очень жесткими, чтобы не возникало ситуаций, при которых матчи переносились бы в другие города, сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.
"Нельзя, чтобы было так: клуб выходит в РФПЛ, набирает игроков, а потом ему негде играть или его игры переносят в другие города, куда не могут приехать собственные болельщики, а потом нас все критикуют за организацию. Пожелание исполкома - жестче относиться к этому, и мы только за. Лет шесть мы говорим о том, что подходы к членству в РФПЛ должны быть очень жесткими.
Нужно сделать так, чтобы клубы Футбольной национальной лиги подтягивались к клубам РФПЛ. Сейчас в ФНЛ есть те команды, которые борются за выход, это как правило одни и те же коллективы, но иногда есть исключения", - цитирует Прядкина ТАСС.
"Нельзя, чтобы было так: клуб выходит в РФПЛ, набирает игроков, а потом ему негде играть или его игры переносят в другие города, куда не могут приехать собственные болельщики, а потом нас все критикуют за организацию. Пожелание исполкома - жестче относиться к этому, и мы только за. Лет шесть мы говорим о том, что подходы к членству в РФПЛ должны быть очень жесткими.
Нужно сделать так, чтобы клубы Футбольной национальной лиги подтягивались к клубам РФПЛ. Сейчас в ФНЛ есть те команды, которые борются за выход, это как правило одни и те же коллективы, но иногда есть исключения", - цитирует Прядкина ТАСС.
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