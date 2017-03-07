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Александр Егоров: я бы не назвал действия Хави Гарсии симуляцией

Судья матча 18-го тура РФПЛ ЦСКА — "Зенит" (0:0) Александр Егоров в эфире программы "Свисток"прокомментировал удаление полузащитника Понтуса Вернблума и симуляцию полузащитника питерцев Хави Гарсии.

"Симуляцией я бы это не назвал. Со стороны игрока "Зенита" была провокация. Стычку спровоцировал Гарсия, а Вернблум прибежал издалека и продолжил эпизод. Если бы не прибежал Вернблум, то всё бы ограничилось карточкой Гарсии за провокацию. Я видел, что никакого движения головой у Головина не было. Гарсия просто хотел меня обмануть.

Эмоциональный момент, подошли два игрока близко друг к другу, и мне не за что было наказывать Головина. А то, что сделал Гарсия, — это его не красит ни как человека, ни как спортсмена. Естественно, я знал, что Вернблум всегда играет на грани. Но, честно говоря, не помнил, удалялся он до этого или не удалялся. В той ситуации это не имело никакого значения", - сказал Егоров.

"Чемпионат.сом"
Теги: Егоров Зенит ЦСКА Гарсия
Сегодня, 21:25
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