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Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков

Футбольная специфика требует от судейства в чемпионате России учитывать пожелания всех клубов, сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко.

"Была обычная нормальная беседа, ее инициатором был я. Хотелось узнать мнение Евгения Гинера как по поводу матча ЦСКА - "Зенит", так и вообще, какие у него видения, пожелания и так далее. Мы хоть и должны быть независимыми, но футбольная специфика требует учитывать пожелания руководителей команд и игроков. Он сказал, что (арбитр Александр) Егоров несколько "сушил" игру, "хотелось бы дать футболистам больше свободы", но о тактике проведения игры с точки зрения арбитра мы можем поспорить.

Он имеет право на свое мнение, видение и так далее. Получилась очень хорошая беседа не только по поводу данной игры, а вообще по поводу того, как улучшить качество судейства. Мне очень понравилось, это хорошая, конструктивная, доброжелательная беседа без всяких обвинений, очень культурно, ненавязчиво. Я ему очень благодарен, что он уделил мне с Андреем Будогосским время, и, я считаю, это ведет к сближению и взаимопониманию, нежели, чем к отторжению друг друга", - цитирует Бутенко ТАСС.
Теги: Бутенко
Сегодня, 22:05
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№3 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:34) #
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Вот это номер... Больше, конечно, не у кого спрашивать о видении судейства и пожеланиях в судейскому корпусу... А почему не спросить у Руководителей "Ростова", команду которых откровенно убивают в гостевых матчах с адм. ресурсными... или у Пермских боссов ??? О каком теперь честном судействе можно речь вести если Бутенко дрожит в коленках перед зарвавшимся Гинером... Значит объективное судейство Егорова в матчах с участием ЦСКА,было первым и последним и все вернется на круги своя ? Руководители судей и РФС меняются, а лизоблюдство и угодничество боссам адм. ресурсных клубам ОСТАЕТСЯ !!! А-У, господин МУТКО - доколе ???
Регистрация: 25.02.2017
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну ни хрена вы даёте...Только сейчас удосужились спросить "видения, пожелания и так далее" у Гинера? Вы так можете остаться и без гонораров, и без и так далее...Мало ли, какие там могут быть видения...
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 22:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
короче, мы поняли - все решения арбитра надо согласовывать с Гинером
Регистрация: 16.03.2010
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