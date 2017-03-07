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22:15
Превью. 25 тур. ФНЛ
Превью. 25 тур. ФНЛ
22:05
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков (3)
20:18
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Александр Егоров: пусть Гончаренко лучше тренирует своих игроков, а мою работу оценивает мой руководитель (15)
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Виталий Мутко: когда "Локомотив" играет при 1,5 тысячах зрителей - это не уровень премьер-лиги (20)
Андрей Бутенко: футбольная специфика требует от судейства учитывать пожелания руководителей команд и игроков
Футбольная специфика требует от судейства в чемпионате России учитывать пожелания всех клубов, сообщил председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко.
"Была обычная нормальная беседа, ее инициатором был я. Хотелось узнать мнение Евгения Гинера как по поводу матча ЦСКА - "Зенит", так и вообще, какие у него видения, пожелания и так далее. Мы хоть и должны быть независимыми, но футбольная специфика требует учитывать пожелания руководителей команд и игроков. Он сказал, что (арбитр Александр) Егоров несколько "сушил" игру, "хотелось бы дать футболистам больше свободы", но о тактике проведения игры с точки зрения арбитра мы можем поспорить.
Он имеет право на свое мнение, видение и так далее. Получилась очень хорошая беседа не только по поводу данной игры, а вообще по поводу того, как улучшить качество судейства. Мне очень понравилось, это хорошая, конструктивная, доброжелательная беседа без всяких обвинений, очень культурно, ненавязчиво. Я ему очень благодарен, что он уделил мне с Андреем Будогосским время, и, я считаю, это ведет к сближению и взаимопониманию, нежели, чем к отторжению друг друга", - цитирует Бутенко ТАСС.
"Была обычная нормальная беседа, ее инициатором был я. Хотелось узнать мнение Евгения Гинера как по поводу матча ЦСКА - "Зенит", так и вообще, какие у него видения, пожелания и так далее. Мы хоть и должны быть независимыми, но футбольная специфика требует учитывать пожелания руководителей команд и игроков. Он сказал, что (арбитр Александр) Егоров несколько "сушил" игру, "хотелось бы дать футболистам больше свободы", но о тактике проведения игры с точки зрения арбитра мы можем поспорить.
Он имеет право на свое мнение, видение и так далее. Получилась очень хорошая беседа не только по поводу данной игры, а вообще по поводу того, как улучшить качество судейства. Мне очень понравилось, это хорошая, конструктивная, доброжелательная беседа без всяких обвинений, очень культурно, ненавязчиво. Я ему очень благодарен, что он уделил мне с Андреем Будогосским время, и, я считаю, это ведет к сближению и взаимопониманию, нежели, чем к отторжению друг друга", - цитирует Бутенко ТАСС.
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