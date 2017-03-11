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Александр Самедов: мечтаю завоевать со своей родной командой чемпионство

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что хочет стать чемпионом с родной командой.

"Очень хотелось бы оправдать ожидания поклонников красно-белых. Не могу сказать "доверие", так как у всех разное отношение. Хочется, чтобы встретили дома хорошо, приняли. Повторюсь: всё, о чём мечтаю, — это завоевать со своей родной командой чемпионство. Мне кажется, сделать это нам уже пора", - цитирует Самедова официальный сайт "Спартака".
Теги: Самедов Спартак
Сегодня, 17:45
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№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:29) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тарасовские фантазии приобретают характер одержимости больного человека, "Быть или не быть, вот в чем вопрос?",- сказал один самый трагический герой Шекспира(напомню, плохо кончил).


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:28) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Мечтай дальше....
Регистрация: 27.07.2013
№11 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 18:24) #
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online

Ну это просто глупо. После того как побегал по всем командам и всем объяснялся в любви сорить словами не стоит. Вернулся в семью, молодец, только рассказывать всем, что первую жену любил в постели с другими как-то не искренне слушается
Регистрация: 23.09.2008
№10 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 18:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Счас вылезет V1, ныне прозываемый "бляссингом", и начнет доказывать, что "как никак" типа "запор.
Мы то не сомневаемся, что то что то есть то что ждемс


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№9 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 18:15) #
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online

а ему до п.....ы что вы тут пишите
Регистрация: 6.02.2017
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 18:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Спартак это одни мечтатели !

нет..мы любим свою команду..
а питарасы на Спартак гонят..пошла накуй ш***а
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: olegan кениг (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Manowar
Спартак это одни мечтатели !

Меня поражает,ваша язвительность!Кто вы?Ваш клуб вылез из клоаки два года назад,а уже считаете себя,как минимум Барселоной!Уйдет Бердыев и пuздa вам.....
Регистрация: 19.03.2011
№6 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Давай,Сашко! Давай дорогой! Сделай всё возможное,что б мы все вместе порадовались!
Во как!


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№5 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 17:58) #
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online

как говорит....не говорит а мёд льёт прямо-таки


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№4 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 17:56) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Volodia379
Нефтчи

Габала


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№3 Написал: Volodia379 (Сегодня, 17:51) #
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online

По клубам побегал мама не горюй а сейчас родная команда! Может с "Нефтчи перепутал!?
Регистрация: 11.04.2016
№2 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 17:47) #
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  •  (16)
Болеет за:
«Ростов»
Спартак это одни мечтатели ! laughing
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:46) #
  • +6
  •  (12)
online

Ты меньше пезди, Саня.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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