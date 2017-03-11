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Александр Самедов: мечтаю завоевать со своей родной командой чемпионство
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов рассказал, что хочет стать чемпионом с родной командой.
"Очень хотелось бы оправдать ожидания поклонников красно-белых. Не могу сказать "доверие", так как у всех разное отношение. Хочется, чтобы встретили дома хорошо, приняли. Повторюсь: всё, о чём мечтаю, — это завоевать со своей родной командой чемпионство. Мне кажется, сделать это нам уже пора", - цитирует Самедова официальный сайт "Спартака".
"Очень хотелось бы оправдать ожидания поклонников красно-белых. Не могу сказать "доверие", так как у всех разное отношение. Хочется, чтобы встретили дома хорошо, приняли. Повторюсь: всё, о чём мечтаю, — это завоевать со своей родной командой чемпионство. Мне кажется, сделать это нам уже пора", - цитирует Самедова официальный сайт "Спартака".
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