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Благо Георгиев: на таком поле футбола не было

Полузащитник "Оренбурга" Благо Георгиев прокомментировал ничью своей команды в матче против "Рубина" (0:0) в девятнадцатом туре РФПЛ.

"Очень хотелось сегодня выиграть, хотя я люблю "Рубин". У нас было больше моментов, но мы не забили. Этим я недоволен. Но на таком поле футбола не было, только борьба. Это сыграло свою роль", - цитирует Георгиева "Р-Спорт".
Теги: Георгиев Рубин Оренбург
Сегодня, 20:24
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