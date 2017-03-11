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Александр Сухов: "Уфе" ещё рано думать о еврокубках

Защитник "Уфы" Александр Сухов после победы в матче 19-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (1:0) отметил напряженный характер встречи.

"Сложная игра, забили в самом начале, а дальше старались играть от обороны. Надеялись на контратаки, и довели дело до победного конца. Возможно, где-то нам повезло, Беленов пару раз спас. У "Крыльев" был только один момент, у нас возможностей для взятия ворот побольше было. Возникают ли мысли о еврокубках? Пока еще рано говорить, потому что много игр впереди. Пока на место не смотрим, готовимся к каждой игре. Как говорится, делай что должен, а дальше будет, как будет. Будем надеяться, что "Краснодар" будет не таким свежим после игр в еврокубках. Все равно будет тяжелая игра, это один из лидеров отечественного футбола", - цитирует Сухова "Спорт-Экспресс".
Теги: Уфа Крылья Советов
Вчера, 22:46
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