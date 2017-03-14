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Андрей Бутенко: горжусь назначением Карасёва на матч "Атлетико" - "Байер"
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал назначение российской бригады арбитров Сергея Карасёва на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Байером".
"Просто отлично, что российская бригада во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч "Атлетико" – "Байер"! Горжусь тем, что наш судейский корпус представлен на столь высоком уровне. Не сомневаюсь, что Сергей хорошо отработает на этой встрече. У него есть лидерские и профессиональные качества, которые соответствуют игре такого уровня. Карасёв это подтвердил на чемпионате Европы во Франции", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
"Просто отлично, что российская бригада во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч "Атлетико" – "Байер"! Горжусь тем, что наш судейский корпус представлен на столь высоком уровне. Не сомневаюсь, что Сергей хорошо отработает на этой встрече. У него есть лидерские и профессиональные качества, которые соответствуют игре такого уровня. Карасёв это подтвердил на чемпионате Европы во Франции", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
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