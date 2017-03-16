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Дмитрий Торбинский может перейти в тульский "Арсенал"

Тульский "Арсенал" может вернуться к вопросу подписания контракта с игроком "Краснодара" Дмитрием Торбинским нынешним летом, сообщает ТАСС.

"Наш клуб уже пытался подписать контракт с Торбинским в ходе зимнего трансферного окна, но тогда не удалось согласовать все детали перехода. Мы вернемся к этому вопросу летом, но для этого надо понять, будет ли "Арсенал" играть в премьер-лиге в будущем сезоне", - сказал источник.
Теги: Торбинский Арсенал Тула Краснодар
Сегодня, 18:35
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№3 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 19:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
круговорот говна в рфпл
Регистрация: 16.03.2010
№2 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 19:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Скоро Арсенал будет Спартак 3.
Регистрация: 2.04.2012
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 19:18) #
  • 0
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Болеет за:
«Краснодар»
В Краснодаре он свое отыграл..
Регистрация: 21.11.2016
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