"Интерес к Конате из России есть. У Конате российский паспорт, русская жена, он сам говорит по-русски. Даже во время отпуска он приходил на матч РПЛ. Если будет хорошее предложение из России, почему бы не вернуться?" - цитирует Селюка Sport24.
Мохамед Конате перешел из грозненского "Ахмата" в саудовский "Эр-Рияд" на правах свободного агента. Футболист провел за грозненцев во всех турнирах 90 матчей и отметился 34 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 2,3 миллиона евро.
В минувшем сезоне Мохамед Конате провел за саудовский клуб во всех турнирах 29 матчей и отметился 4 забитыми голами и 2 результативными передачами.
Селюк: интерес к Конате из России есть - если будет интересное предложение, почему бы не вернуться?
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий Мохамед Конате может вернуться в Россию.
Фото: ФК "Ахмат"