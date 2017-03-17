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Сергей Брызгалов получил травму

Защитник "Анжи" Сергей Брызгалов получил травму.

Защитник махачкалинской команды попал в основной состав на матч 20-го тура против "Оренбурга" (1:0), но в итоге на поле не вышел. Брызгалов получил повреждение непосредственно перед матчем. Его место в стартовом составе в итоге занял Аяз Гулиев. О характере травмы Брызгалова и сроках восстановления будет объявлено позднее.
Теги: Брызгалов Анжи
Сегодня, 21:15
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