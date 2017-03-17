Сергей Брызгалов получил травму

Защитник "Анжи" Сергей Брызгалов получил травму.



Защитник махачкалинской команды попал в основной состав на матч 20-го тура против "Оренбурга" (1:0), но в итоге на поле не вышел. Брызгалов получил повреждение непосредственно перед матчем. Его место в стартовом составе в итоге занял Аяз Гулиев. О характере травмы Брызгалова и сроках восстановления будет объявлено позднее.