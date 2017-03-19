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Денис Глушаков: десятое место "Локомотива" - это место, которое они сейчас заслуживают

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 20-го тура "Локомотив" — "Спартак" 1:1) в эфире "Матча" разобрал игру с железнодорожниками.

"Десятое место - это место, которое они сейчас заслуживают. У них много перестановок, команда строится. Пришли много ветеранов, которые играли в "Локомотиве". Они строят новую команду, новый "Локомотив".

Что касается голевого паса Зе Луиша, то его игра головой — это супер. Не зря он у нас играет на ближней штанге, прыгает очень высоко, борется. Дано человеку, использует свои лучшие навыки.

Судейство? Судья ничего не портил. Была равная игра, рубка. Судья давал играть и тем, и другим", — сказал Глушаков.
Теги: Глушаков Спартак Локомотив
Сегодня, 08:13
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5
(1)
№5 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 09:22) #
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online

Цитата: кочегар
десятое место заслужено отобрало очки у первого

ну так у вас и Томь и Крылья очки отобрали,которые на данный момент занимают последнее место в таблице и ниче,а так-то все правильно он сказал вы сейчас один из самых слабых клубов,которому ничего не светит в принципе,уперлись с нами за 30.000 евро,молитесь чтобы у вас Ари не заболел, тогда все,крышка плохая у вас команда,реально плохая,такое говнецо лёгкое.
Регистрация: 18.03.2017
№4 Написал: fits (Сегодня, 09:14) #
  • +1
  •  (1)
online

Нашли у кого спрашивать... просто смешно...
Регистрация: 6.10.2016
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:03) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
[quote=кочегар]десятое место заслужено отобрало очки у первого[/quote
Будем выше. Всему свое время.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: критик (Сегодня, 08:59) #
  • +2
  •  (6)

скамейка Глушакова-этот то место оьоторое он заслуживает ! ИЗ-ЗА допинга !
Регистрация: 7.03.2017
№1 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 08:56) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
десятое место заслужено отобрало очки у первого


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найду
Регистрация: 13.04.2008
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