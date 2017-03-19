Денис Глушаков: десятое место "Локомотива" - это место, которое они сейчас заслуживают

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после матча 20-го тура "Локомотив" — "Спартак" 1:1) в эфире "Матча" разобрал игру с железнодорожниками.



"Десятое место - это место, которое они сейчас заслуживают. У них много перестановок, команда строится. Пришли много ветеранов, которые играли в "Локомотиве". Они строят новую команду, новый "Локомотив".



Что касается голевого паса Зе Луиша, то его игра головой — это супер. Не зря он у нас играет на ближней штанге, прыгает очень высоко, борется. Дано человеку, использует свои лучшие навыки.



Судейство? Судья ничего не портил. Была равная игра, рубка. Судья давал играть и тем, и другим", — сказал Глушаков.