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Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях

Главного тренера "Зенита" Мирчу Луческу после игры с "Арсеналом" (2:0) рассказал о состоянии полузащитника Виктора Файзулина.

- Что с Файзулиным?

– К сожалению, он был опять прооперирован. Еще два месяца будет на костылях. Потом начнется восстановление. Также травмирован Смольников.

Sports.ru
Теги: Луческу Файзулин Зенит
Вчера, 22:36
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№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Вчера, 22:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А где плачь о судьях, регламенте, лимите и несправедливости???????
Не узнаю старика Луческу!!!
Регистрация: 13.03.2012
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