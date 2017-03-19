Мирча Луческу: Файзулин еще два месяца будет на костылях

Главного тренера "Зенита" Мирчу Луческу после игры с "Арсеналом" (2:0) рассказал о состоянии полузащитника Виктора Файзулина.– К сожалению, он был опять прооперирован. Еще два месяца будет на костылях. Потом начнется восстановление. Также травмирован Смольников.