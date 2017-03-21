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Анзор Кавазашвили: не могу понять, зачем Прудников так себя повел
Председатель совета директоров "Анжи" Анзор Кавазашвили прокомментировал поведение нападающего команды Александра Прудникова.
После гола в ворота "Оренбурга" форвард подбежал к главному тренеру "Оренбурга" Роберту Евдокимову и эмоционально отпраздновал свой забитый мяч, что-то выкрикивая в адрес футбольного специалиста.
"В наше время такого точно не было, не могу понять, зачем Александр Прудников так себя повёл. Я очень удивлён его поступком, ведь такое поведение не красит ни футболистов, ни тренеров. Когда ты обращаешься к трибуне или к кому-то конкретному – это ужасно. Каждый футболист и тренер должен ценить в себе достоинство. Надо делом показывать своё мастерство, а не словами. Я очень расстроен, что центральный нападающий "Анжи" Александр Прудников мог позволить так эмоционально выразить свои чувства. Видимо у руководства клуба будет воспитательный разговор не только с Прудниковым, но и с остальными игроками", - цитирует Прудникова "Чемпионат.сом".
После гола в ворота "Оренбурга" форвард подбежал к главному тренеру "Оренбурга" Роберту Евдокимову и эмоционально отпраздновал свой забитый мяч, что-то выкрикивая в адрес футбольного специалиста.
"В наше время такого точно не было, не могу понять, зачем Александр Прудников так себя повёл. Я очень удивлён его поступком, ведь такое поведение не красит ни футболистов, ни тренеров. Когда ты обращаешься к трибуне или к кому-то конкретному – это ужасно. Каждый футболист и тренер должен ценить в себе достоинство. Надо делом показывать своё мастерство, а не словами. Я очень расстроен, что центральный нападающий "Анжи" Александр Прудников мог позволить так эмоционально выразить свои чувства. Видимо у руководства клуба будет воспитательный разговор не только с Прудниковым, но и с остальными игроками", - цитирует Прудникова "Чемпионат.сом".
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