Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Анзор Кавазашвили: не могу понять, зачем Прудников так себя повел

Председатель совета директоров "Анжи" Анзор Кавазашвили прокомментировал поведение нападающего команды Александра Прудникова.

После гола в ворота "Оренбурга" форвард подбежал к главному тренеру "Оренбурга" Роберту Евдокимову и эмоционально отпраздновал свой забитый мяч, что-то выкрикивая в адрес футбольного специалиста.

"В наше время такого точно не было, не могу понять, зачем Александр Прудников так себя повёл. Я очень удивлён его поступком, ведь такое поведение не красит ни футболистов, ни тренеров. Когда ты обращаешься к трибуне или к кому-то конкретному – это ужасно. Каждый футболист и тренер должен ценить в себе достоинство. Надо делом показывать своё мастерство, а не словами. Я очень расстроен, что центральный нападающий "Анжи" Александр Прудников мог позволить так эмоционально выразить свои чувства. Видимо у руководства клуба будет воспитательный разговор не только с Прудниковым, но и с остальными игроками", - цитирует Прудникова "Чемпионат.сом".
Теги: Кавазашвили Прудников Анжи Оренбург
Сегодня, 17:30
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: AnK. (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
А.Кавазашвили: Надо делом показывать своё мастерство, а не словами. Я очень расстроен,
smile Чья бы корова мычала. Три года доказывал свое мастерство в комиссии по договорнякам,а выхлоп нулевой. А сейчас купил себе тепленькое местечко и сразу правильный такой стал - быстро в воздухе переобулся.

А что ж Кавазашвили молчал,когда Алень слил "Уфе"? Сам ведь в 69-71 играл за "Спартак". А теперь рот открыл.
Регистрация: 1.02.2017
№1 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А.Кавазашвили: Надо делом показывать своё мастерство, а не словами. Я очень расстроен,
smile Чья бы корова мычала. Три года доказывал свое мастерство в комиссии по договорнякам,а выхлоп нулевой. А сейчас купил себе тепленькое местечко и сразу правильный такой стал - быстро в воздухе переобулся.
Регистрация: 20.02.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.