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Тимофей Калачев: Полоз и Бухаров способны качественно заменить Дзюбу и Смолова

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев уверен, что его партнёры по команде Дмитрий Полоз и Александр Бухаров смогут заменить травмированных Артема Дзюбу и Фёдора Смолова в сборной России.

"Кого бы из одноклубников хотел видеть в атаке сборной России больше – Бухарова или Полоза? Конечно, обоих. Они смогут заменить травмированных Дзюбу и Смолова и способны сделать это качественно. Саша и Дима сейчас в отличной форме, и их последние игры за "Ростов" подтверждают это", - цитирует Калачева "Чемпионат.сом".
Теги: Калачев Полоз Бухаров Смолов Дзюба Сборная России
Сегодня, 20:13
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