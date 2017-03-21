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Александр Кержаков: когда-то давно "Зениту" предлагали деньги за победу

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что его клубу предлагали деньги за определённый результат в матче чемпионата России.

"Когда-то очень давно мне предлагали деньги за победу. Не лично мне, а «Зениту». Запрещено ли это? Я думаю, нет. Конечно, это сейчас не приветствуется. Что это за клуб? Название команды я называть не буду. Взяли ли мы деньги? Нет, мы не выиграли. Лично мне никто никогда денег не предлагал, но мне об этом говорили", - цитирует Кержакова "Спорт FМ".
Теги: Кержаков Зенит
Вчера, 23:02
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(2)
№3 Написал: GPS (Сегодня, 00:26) #
  • 0
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online

Питерский идиотизм.. К чему все эти слова?
Регистрация: 18.02.2011
№2 Написал: SHIGA Msk (Вчера, 23:15) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
И вы это взяли за основу!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Хидя (Вчера, 23:05) #
  • +2
  •  (6)

ночь откровений...забухал что ли...
Регистрация: 13.03.2017
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