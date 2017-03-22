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"Краснодар" объявил о продлении контракта с Газинским

"Краснодар" продлил контракт с полузащитником Юрием Газинским, сообщает пресс-служба "быков".

Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года, срок нового истекает в конце сезона 2020/2021.

Газинский перешел в "Краснодар" летом 2013 года из столичного "Торпедо".
Теги: Краснодар Газинский
Сегодня, 16:54
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№2 Написал: следующий (Сегодня, 18:26) #
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online
Болеет за:
«Челси»
Предыдущее соглашение было рассчитано до лета 2019 года

Ну.
Могли бы и подождать. Ведь после ЧМ, лимит могут отменить.
И игроков уровня ФНЛ, вроде Газинского, не надо будет держать на поле.
Регистрация: 14.12.2012
№1 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 17:53) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
заслужил, играет надежно, а порою и креативно


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"Вам душу русскую понять
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Регистрация: 29.01.2011
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