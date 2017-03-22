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Руслан Нигматуллин: если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто его не остановит

Бывший голкипер московского "Спартака", ставший в его составе двукратным чемпионом России, Руслан Нигматуллин поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство.

"Да, на старте весенней части чемпионата "Спартак" набрал пять очков из девяти возможных, но сыграл вничью в гостях с "Краснодаром" (2:2) и "Локомотивом" (1:1). Соперники были достойны. Раньше это был чемпионский график: ничья ? на выезде, победа ? дома. А минимальные победы, вроде как над "Анжи" (1:0), "Спартак" демонстрировал и в первом круге. Так что потери незначительны.

Новички? С Самедовым все понятно. Ему даже акклиматизация не нужна в «Спартаке», он здесь свой. К тому же игрок опытный, поэтому сразу подошел команде. Даже не сомневался на его счет. Что до Луиса Адриано ? хочется, чтобы бразилец больше забивал, как в матче с "Краснодаром", и меньше получал травм. На поле он гораздо полезнее. Это бомбардир, который "Спартаку", безусловно, необходим.

Массимо Каррера гнет ту же линию. Очки свои берет и теряет минимум. Серьезные матчи будут впереди. Шесть очков ? не тот отрыв, чтобы можно было расслабиться. Для "Спартака" важно не проиграть в очных встречах. Грош цена команде, которая может зависеть только от судейской помощи. Если "Спартак" сыграет с большим запасом прочности, то никто не сможет остановить красно-белых", - цитирует Нигматуллина "Спорт день за днем".
Теги: Нигматуллин Спартак
Сегодня, 20:12
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