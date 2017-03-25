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Болельщики "Спартака" и "Црвены Звезды" провели шествие в Белграде

Российские и сербские болельщики "Спартака" и "Црвены Звезды" провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич", передает ТАСС.

Всего в шествии участвовали порядка тысячи человек, 400 из которых были российскими фанатами.
Теги: Спартак Црвена Звезда
Сегодня, 20:02
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