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Дмитрий Полоз: думаю, сборная всё равно на правильном пути и должна прибавлять от матча к матчу (видео) (10)
Болельщики "Спартака" и "Црвены Звезды" провели шествие в Белграде
Российские и сербские болельщики "Спартака" и "Црвены Звезды" провели совместное шествие от парка у посольства России в Белграде до стадиона "Райко Митич", передает ТАСС.
Всего в шествии участвовали порядка тысячи человек, 400 из которых были российскими фанатами.
Всего в шествии участвовали порядка тысячи человек, 400 из которых были российскими фанатами.
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