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Сергей Шавло: опыт Денисова точно не помешал бы сборной России
Бывший генеральный директор "Спартака" Сергей Шавло выразил уверенность в том, что опыт полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова не помешал бы сборной России.
"Опыт Денисова точно не помешал бы сборной России. Для нашей команды Денисов стал бы усилением. А ведь есть еще Глушаков и Зобнин. Конфликт Черчесова и Денисова? В интересах сборной таких обид быть не должно. Это – не частный проект, это народная команда, где должны выступать лучшие. Не думаю, что Черчесов злопамятный и не зовет Игоря из-за конфликта в "Динамо". Надеюсь, в будущем Денисов еще появится в команде. Он этого заслуживает по игре за "Локомотив", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
"Опыт Денисова точно не помешал бы сборной России. Для нашей команды Денисов стал бы усилением. А ведь есть еще Глушаков и Зобнин. Конфликт Черчесова и Денисова? В интересах сборной таких обид быть не должно. Это – не частный проект, это народная команда, где должны выступать лучшие. Не думаю, что Черчесов злопамятный и не зовет Игоря из-за конфликта в "Динамо". Надеюсь, в будущем Денисов еще появится в команде. Он этого заслуживает по игре за "Локомотив", - цитирует Шавло "Спорт-Экспресс".
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