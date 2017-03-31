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Марио Фернандес признан болельщиками лучшим игроком ЦСКА в марте

Болельщики ЦСКА признали Марио Фернандеса лучшим игроком команды в марте.

Он принял участие в трёх матчах армейцев на этом отрезке и был признан лучшим по итогам матча с "Тереком". Фернандес впервые в сезоне признан игроком месяца.

По итогам голосования среди поклонников красно-синих Марио набрал 32 процента голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев, на третьей строчке — Алексей Ионов.

ПФК ЦСКА
Теги: Фернандес ЦСКА
Сегодня, 18:26
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(1)
№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 18:29) #
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online

Марио однозначно лучший игрок месяца.
Регистрация: 7.03.2016
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