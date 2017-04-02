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Вадим Шаблий: все кричат, что украинские футболисты едут в Россию зарабатывать, но это не так
"Зенит" сыграет с "Рубином" в белой форме
В матче 21-го тура чемпионата России против "Рубина" "Зенит" сыграет в белом комплекте формы, информирует официальный твиттер петербургской команды.
Казанцы выйдут на поле в традиционных для себя рубиновых цветах.
Казанцы выйдут на поле в традиционных для себя рубиновых цветах.
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