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"Зенит" сыграет с "Рубином" в белой форме

В матче 21-го тура чемпионата России против "Рубина" "Зенит" сыграет в белом комплекте формы, информирует официальный твиттер петербургской команды.

Казанцы выйдут на поле в традиционных для себя рубиновых цветах.
Теги: Зенит Рубин
Сегодня, 12:32
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(0)
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 13:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
" Зенит " играет с левейшей командой. Если лажанётся,тогда надо разгонять эту халяву!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
С ПОБЕДНОЙ !!! laughing

Цитата: RoDon22
Перед "смертью" всегда облачаются в белое.



Хоронить будем Ростов ЗАВТРА с Краснодаром!! joy
Регистрация: 14.12.2016
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:04) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Перед "смертью" всегда облачаются в белое.
Регистрация: 30.11.2015
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