"Зенит" сыграет с "Рубином" в белой форме

В матче 21-го тура чемпионата России против "Рубина" "Зенит" сыграет в белом комплекте формы, информирует официальный твиттер петербургской команды.



Казанцы выйдут на поле в традиционных для себя рубиновых цветах.