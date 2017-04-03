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Доменико Кришито: молюсь за жертв и семьи, затронутые событиями в Санкт-Петербурге

Защитник "Зенита" Доменико Кришито высказался по поводу событий в Санкт-Петербурге.

"Веря всегда в более светлый мир, состоящий только из радостных красок, молюсь за жертв и семьи, затронутые сегодняшними событиями. Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, который все эти шесть лет дарил мне чувство безопасности", — написал Кришито в инстаграме.

"Газета.ру"
Теги: Кришито
Сегодня, 20:32
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№1 Написал: alleks Питер (Сегодня, 20:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
МИМО ты наш Спасибо тебе
Регистрация: 23.03.2017
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