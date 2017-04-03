Доменико Кришито: молюсь за жертв и семьи, затронутые событиями в Санкт-Петербурге

Защитник "Зенита" Доменико Кришито высказался по поводу событий в Санкт-Петербурге."Веря всегда в более светлый мир, состоящий только из радостных красок, молюсь за жертв и семьи, затронутые сегодняшними событиями. Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, который все эти шесть лет дарил мне чувство безопасности", — написал Кришито в инстаграме.