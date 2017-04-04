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Сергей Карасев обслужит матчи молодежного ЧМ-2017
Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матчах молодежного ЧМ-2017, сообщает пресс-служба ФИФА.
Ассистентами главного арбитра выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин, помимо этого на матчах турнира будет использована система видеопомощи арбитрам. Молодежный чемпионат мира пройдет в Южной Корее с 20 мая по 11 июня.
Ассистентами главного арбитра выступят Антон Аверьянов и Тихон Калугин, помимо этого на матчах турнира будет использована система видеопомощи арбитрам. Молодежный чемпионат мира пройдет в Южной Корее с 20 мая по 11 июня.
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