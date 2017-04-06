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КДК РФС оштрафовал Соломона Кверквелию за неявку на интервью

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал штрафом в размере 50 тысяч рублей защитника столичного "Локомотива" Соломона Кверквелию за отказ от дачи обязательного флеш-интервью в перерыве встречи 21-го тура чемпионата России с "Уфой". Об этом сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"В матче между "Анжи" и "Уралом" (3:2) диктор стадиона использовал громкую связь для поддержки команды хозяев, за что махачкалинцы оштрафованы на 10 тысяч рублей. В перерыве встречи "Уфа" - "Локомотив" защитник гостей Соломон Кверквелия не явился на обязательное флеш-интервью, за что игрок железнодорожников наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Кверквелия Григорьянц
Сегодня, 17:45
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