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Григорий Иванов: футболисты "Урала" сотворили чудо

Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Рубином" (2:1) в полуфинале Кубка России отметил, что его команда сотворила чудо.

"Ребята сотворили чудо. Самое главное – показали хорошую игру. Первый раз мы добились такого успеха для всего уральского футбола. Я же говорил, что, выйдя в финал, ребята впишут свои имена в историю. Еще раз показали, что на периферии есть команда, которая играет и выигрывает. После такой игры наступает опустошение", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Урал Рубин
Сегодня, 20:29
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№3 Написал: AnK. (Сегодня, 21:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Рубину"-позор! В ФНЛ срочно!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:03) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Стратег
Урал молодцы, заслужили, только с каких пор обыграть Рубин уже чудо?

чудо в другом, что клуб недавно вернулся в высшую лигу после долгого отсутствия и стоит даже не на вылет, а претендует на победу в кубке России...команду создали шикарную
да, не лидер, но в первом сезоне в премьер лиге по сути всегда команду создают с нуля (после выхода из фнл) и они справились
молодцы, чего сказать
а вот Рубин наоборот в обратном процессе( причем далеко не по спортивным причинам


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:56) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Урал молодцы, заслужили, только с каких пор обыграть Рубин уже чудо?
Регистрация: 29.10.2010
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