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Григорий Иванов: футболисты "Урала" сотворили чудо
Президент "Урала" Григорий Иванов после победы над "Рубином" (2:1) в полуфинале Кубка России отметил, что его команда сотворила чудо.
"Ребята сотворили чудо. Самое главное – показали хорошую игру. Первый раз мы добились такого успеха для всего уральского футбола. Я же говорил, что, выйдя в финал, ребята впишут свои имена в историю. Еще раз показали, что на периферии есть команда, которая играет и выигрывает. После такой игры наступает опустошение", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
"Ребята сотворили чудо. Самое главное – показали хорошую игру. Первый раз мы добились такого успеха для всего уральского футбола. Я же говорил, что, выйдя в финал, ребята впишут свои имена в историю. Еще раз показали, что на периферии есть команда, которая играет и выигрывает. После такой игры наступает опустошение", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
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