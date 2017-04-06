Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:22
Иван Перонко: РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей
Иван Перонко: РФС второй год подряд работает прибыльно, валовая прибыль - 97,2 миллиона рублей
16:52
"Урал" - "Рубин": стартовые составы (1)
"Урал" - "Рубин": стартовые составы (1)
12:59
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (7)
Габриэль Батистута: половина игроков сборной не поздоровалось со мной - это присущее нынешнему поколению (7)
"Амкар" поздравил Николая Зайцева с рождением сына
"Амкар" на официальном сайте поздравил своего защитника Николая Зайцев с рождением сына.
"В семье защитника "Амкара" - пополнение. У Николая Зайцева родился сын. От всей души поздравляем Николая и его супругу Анастасию с этим знаменательным событием и желаем маленькому Георгию здоровья и счастья!" - гласит сообщение.
"В семье защитника "Амкара" - пополнение. У Николая Зайцева родился сын. От всей души поздравляем Николая и его супругу Анастасию с этим знаменательным событием и желаем маленькому Георгию здоровья и счастья!" - гласит сообщение.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.