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"Амкар" поздравил Николая Зайцева с рождением сына

"Амкар" на официальном сайте поздравил своего защитника Николая Зайцев с рождением сына.

"В семье защитника "Амкара" - пополнение. У Николая Зайцева родился сын. От всей души поздравляем Николая и его супругу Анастасию с этим знаменательным событием и желаем маленькому Георгию здоровья и счастья!" - гласит сообщение.
Теги: Амкар
Сегодня, 21:06
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