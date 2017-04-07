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Матч ЦСКА - "Спартак" начнется в 17:00 по московскому времени

Российская футбольная Премьер-Лига опубликовала расписание концовки сезона.

Стали известны даты и время начала матчей заключительных туров. При этом время начала матчей 30-го тура будет сообщено дополнительно.

Примечательно, что в предпоследнем туре все три лидера чемпионской гонки - "Спартак", ЦСКА и "Зенит" начинают свои матчи в одно и то же время - в 19.30.

24 тур
21 апреля (пятница)
«Уфа» – ПФК ЦСКА 17.00
22 апреля (суббота)
«Зенит» - «Урал» 14.00
«Локомотив» - «Амкар» 16.30
«Ростов» - «Спартак-Москва» 16.30
«Терек» - «Анжи» 19.00
23 апреля (воскресенье)
«Томь» - «Оренбург» 12.00
«Крылья Советов» - «Рубин» 14.30
«Краснодар» - «Арсенал» 17.00

25 тур
25 апреля (вторник)
«Ростов» - «Уфа» 19.30
«Спартак-Москва» - «Урал» 19.30
26 апреля (среда)
«Оренбург» - «Зенит» 17.00
ПФК ЦСКА - «Локомотив» 19.30
«Рубин» - «Терек» 19.30
«Арсенал» - «Крылья Советов» 19.30
27 апреля (четверг)
«Амкар» - «Краснодар» 17.00
«Анжи» - «Томь» 19.30

26 тур
29 апреля (суббота)
«Локомотив» - «Рубин» 16.30
«Терек» - «Урал» 19.00
30 апреля (воскресенье)
«Уфа» - «Арсенал» 14.30
ПФК ЦСКА - «Спартак-Москва» 17.00
«Ростов» - «Амкар» 19.30
1 мая (понедельник)
«Томь» - «Зенит» 13.00
«Крылья Советов» - «Оренбург» 15.30
«Краснодар» - «Анжи» 18.00

27 тур
6 мая (суббота)
«Амкар» – ПФК ЦСКА 14.00
«Арсенал» - «Ростов» 16.30
«Спартак-Москва» - «Томь» 19.00
7 мая (воскресенье)
«Оренбург» - «Краснодар» 14.00
«Рубин» - «Уфа» 16.30
«Зенит» - «Терек» 19.00
8 мая (понедельник)
«Урал» - «Крылья Советов» 14.30
«Анжи» - «Локомотив» 17.00

28 тур
12 мая (пятница)
ПФК ЦСКА - «Арсенал» 19.30
13 мая (суббота)
«Урал» - «Краснодар» 12.00
«Амкар» - «Спартак-Москва» 14.30
«Крылья Советов» - «Зенит» 17.00
«Локомотив» - «Оренбург» 19.30
14 мая (воскресенье)
«Томь» - «Терек» 12.00
«Уфа» - «Анжи» 16.30
«Ростов» - «Рубин» 19.00

29 тур
17 мая (среда)
«Томь» - «Крылья Советов» 15.00
«Урал» - «Локомотив» 17.30
«Оренбург» - «Уфа» 17.30
«Арсенал» - «Амкар» 19.30
«Рубин» – ПФК ЦСКА 19.30
«Спартак-Москва» - «Терек» 19.30
«Зенит» - «Краснодар» 19.30
«Анжи» - «Ростов» 19.30

30 тур
21 мая (воскресенье)
«Арсенал» - «Спартак-Москва»
«Амкар» - «Рубин»
ПФК ЦСКА - «Анжи»
«Оренбург» - «Ростов»
«Уфа» - «Урал»
«Локомотив» - «Зенит»
«Томь» - «Краснодар»
«Крылья Советов» - «Терек»

РФПЛ
Теги: ЦСКА Спартак
Сегодня, 19:45
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11
(0)
№11 Написал: Распутин (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: кочегар
закончится 2-0?

ну ты не менжуйся... ответь сам себе с дабл акка...
Регистрация: 2.04.2017
№10 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
конина будет с душком


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№9 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 20:15) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
закончится 2-0?


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№8 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 20:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
что то весело...с судьями...лапочкин...карась..
.
Регистрация: 18.07.2011
№7 Написал: Канада (Сегодня, 20:04) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Распутин
есть у меня один городок напримете... трава там правда не приживается... но городок ооочень омбициозный....)
Анадырь? ))


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Путь невских:" Лучано - Луческу-"Луч - Энергия" "!
Регистрация: 6.12.2016
№6 Написал: Распутин (Сегодня, 19:59) #
  • +1
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online

Цитата: К.А.
Цитата: Распутин
алеее... новостник.... а чтобы бомжЫ не обижались... трудно было написать что матч начнётся... по питерскому времени....?

новостник просто не знает разницу в часовых поясах Мосвы и иных.

нужно более компетентных новостников искать... есть у меня один городок напримете... трава там правда не приживается... но городок ооочень амбициозный....)
Регистрация: 2.04.2017
№5 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 19:58) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: vlees..
Гинер уже хочет назначить на игру ручного Карася,о как же прекрасен наш футбол.

недаром при судействе Карася ЦСКА давно не побеждал...о как же свинкам повезет если его назначат


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: Распутин (Сегодня, 19:58) #
  • +2
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online

Цитата: vlees..
Гинер уже хочет назначить на игру ручного Карася,о как же прекрасен наш футбол.

карасик берет только налом.... пальцЫ его не интересуют...)
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Распутин
алеее... новостник.... а чтобы бомжЫ не обижались... трудно было написать что матч начнётся... по питерскому времени....?

новостник просто не знает разницу в часовых поясах Мосвы и иных.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: vlees.. (Сегодня, 19:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гинер уже хочет назначить на игру ручного Карася,о как же прекрасен наш футбол.
Регистрация: 2.04.2017
№1 Написал: Распутин (Сегодня, 19:49) #
  • +1
  •  (1)
online

алеее... новостник.... а чтобы бомжЫ не обижались... трудно было написать что матч начнётся... по питерскому времени....?
Регистрация: 2.04.2017
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