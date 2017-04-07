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Превью. 30 тур. ФНЛ (2)
Матч ЦСКА - "Спартак" начнется в 17:00 по московскому времени
Российская футбольная Премьер-Лига опубликовала расписание концовки сезона.
Стали известны даты и время начала матчей заключительных туров. При этом время начала матчей 30-го тура будет сообщено дополнительно.
Примечательно, что в предпоследнем туре все три лидера чемпионской гонки - "Спартак", ЦСКА и "Зенит" начинают свои матчи в одно и то же время - в 19.30.
24 тур
21 апреля (пятница)
«Уфа» – ПФК ЦСКА 17.00
22 апреля (суббота)
«Зенит» - «Урал» 14.00
«Локомотив» - «Амкар» 16.30
«Ростов» - «Спартак-Москва» 16.30
«Терек» - «Анжи» 19.00
23 апреля (воскресенье)
«Томь» - «Оренбург» 12.00
«Крылья Советов» - «Рубин» 14.30
«Краснодар» - «Арсенал» 17.00
25 тур
25 апреля (вторник)
«Ростов» - «Уфа» 19.30
«Спартак-Москва» - «Урал» 19.30
26 апреля (среда)
«Оренбург» - «Зенит» 17.00
ПФК ЦСКА - «Локомотив» 19.30
«Рубин» - «Терек» 19.30
«Арсенал» - «Крылья Советов» 19.30
27 апреля (четверг)
«Амкар» - «Краснодар» 17.00
«Анжи» - «Томь» 19.30
26 тур
29 апреля (суббота)
«Локомотив» - «Рубин» 16.30
«Терек» - «Урал» 19.00
30 апреля (воскресенье)
«Уфа» - «Арсенал» 14.30
ПФК ЦСКА - «Спартак-Москва» 17.00
«Ростов» - «Амкар» 19.30
1 мая (понедельник)
«Томь» - «Зенит» 13.00
«Крылья Советов» - «Оренбург» 15.30
«Краснодар» - «Анжи» 18.00
27 тур
6 мая (суббота)
«Амкар» – ПФК ЦСКА 14.00
«Арсенал» - «Ростов» 16.30
«Спартак-Москва» - «Томь» 19.00
7 мая (воскресенье)
«Оренбург» - «Краснодар» 14.00
«Рубин» - «Уфа» 16.30
«Зенит» - «Терек» 19.00
8 мая (понедельник)
«Урал» - «Крылья Советов» 14.30
«Анжи» - «Локомотив» 17.00
28 тур
12 мая (пятница)
ПФК ЦСКА - «Арсенал» 19.30
13 мая (суббота)
«Урал» - «Краснодар» 12.00
«Амкар» - «Спартак-Москва» 14.30
«Крылья Советов» - «Зенит» 17.00
«Локомотив» - «Оренбург» 19.30
14 мая (воскресенье)
«Томь» - «Терек» 12.00
«Уфа» - «Анжи» 16.30
«Ростов» - «Рубин» 19.00
29 тур
17 мая (среда)
«Томь» - «Крылья Советов» 15.00
«Урал» - «Локомотив» 17.30
«Оренбург» - «Уфа» 17.30
«Арсенал» - «Амкар» 19.30
«Рубин» – ПФК ЦСКА 19.30
«Спартак-Москва» - «Терек» 19.30
«Зенит» - «Краснодар» 19.30
«Анжи» - «Ростов» 19.30
30 тур
21 мая (воскресенье)
«Арсенал» - «Спартак-Москва»
«Амкар» - «Рубин»
ПФК ЦСКА - «Анжи»
«Оренбург» - «Ростов»
«Уфа» - «Урал»
«Локомотив» - «Зенит»
«Томь» - «Краснодар»
«Крылья Советов» - «Терек»
РФПЛ
Стали известны даты и время начала матчей заключительных туров. При этом время начала матчей 30-го тура будет сообщено дополнительно.
Примечательно, что в предпоследнем туре все три лидера чемпионской гонки - "Спартак", ЦСКА и "Зенит" начинают свои матчи в одно и то же время - в 19.30.
24 тур
21 апреля (пятница)
«Уфа» – ПФК ЦСКА 17.00
22 апреля (суббота)
«Зенит» - «Урал» 14.00
«Локомотив» - «Амкар» 16.30
«Ростов» - «Спартак-Москва» 16.30
«Терек» - «Анжи» 19.00
23 апреля (воскресенье)
«Томь» - «Оренбург» 12.00
«Крылья Советов» - «Рубин» 14.30
«Краснодар» - «Арсенал» 17.00
25 тур
25 апреля (вторник)
«Ростов» - «Уфа» 19.30
«Спартак-Москва» - «Урал» 19.30
26 апреля (среда)
«Оренбург» - «Зенит» 17.00
ПФК ЦСКА - «Локомотив» 19.30
«Рубин» - «Терек» 19.30
«Арсенал» - «Крылья Советов» 19.30
27 апреля (четверг)
«Амкар» - «Краснодар» 17.00
«Анжи» - «Томь» 19.30
26 тур
29 апреля (суббота)
«Локомотив» - «Рубин» 16.30
«Терек» - «Урал» 19.00
30 апреля (воскресенье)
«Уфа» - «Арсенал» 14.30
ПФК ЦСКА - «Спартак-Москва» 17.00
«Ростов» - «Амкар» 19.30
1 мая (понедельник)
«Томь» - «Зенит» 13.00
«Крылья Советов» - «Оренбург» 15.30
«Краснодар» - «Анжи» 18.00
27 тур
6 мая (суббота)
«Амкар» – ПФК ЦСКА 14.00
«Арсенал» - «Ростов» 16.30
«Спартак-Москва» - «Томь» 19.00
7 мая (воскресенье)
«Оренбург» - «Краснодар» 14.00
«Рубин» - «Уфа» 16.30
«Зенит» - «Терек» 19.00
8 мая (понедельник)
«Урал» - «Крылья Советов» 14.30
«Анжи» - «Локомотив» 17.00
28 тур
12 мая (пятница)
ПФК ЦСКА - «Арсенал» 19.30
13 мая (суббота)
«Урал» - «Краснодар» 12.00
«Амкар» - «Спартак-Москва» 14.30
«Крылья Советов» - «Зенит» 17.00
«Локомотив» - «Оренбург» 19.30
14 мая (воскресенье)
«Томь» - «Терек» 12.00
«Уфа» - «Анжи» 16.30
«Ростов» - «Рубин» 19.00
29 тур
17 мая (среда)
«Томь» - «Крылья Советов» 15.00
«Урал» - «Локомотив» 17.30
«Оренбург» - «Уфа» 17.30
«Арсенал» - «Амкар» 19.30
«Рубин» – ПФК ЦСКА 19.30
«Спартак-Москва» - «Терек» 19.30
«Зенит» - «Краснодар» 19.30
«Анжи» - «Ростов» 19.30
30 тур
21 мая (воскресенье)
«Арсенал» - «Спартак-Москва»
«Амкар» - «Рубин»
ПФК ЦСКА - «Анжи»
«Оренбург» - «Ростов»
«Уфа» - «Урал»
«Локомотив» - «Зенит»
«Томь» - «Краснодар»
«Крылья Советов» - «Терек»
РФПЛ
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