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Андрей Бутенко: вполне возможно, Карасев будет работать на матче ЦСКА - "Спартак"
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что Сергей Карасёв может быть назначен главным арбитром матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА – "Спартак". Встреча состоится 30 апреля.
"Давненько Карасёва не назначали на матчи, да. Он пропустил несколько туров. Если Сергея отстранили за ошибку – придётся немного пропустить. Но мы его обязательно увидим в ближайшее время.
Почему Карасёв, наш лучший арбитр, не судит топовые матчи? У нас во главе таблицы московские клубы. А Карасёв в последний раз работал на игре, по-моему, "Анжи" — "Уфа". Но статусность и сложность матча определяются не только именами команд и их положением в турнирной таблице. Основная работа зависит от того, как складывается игра. Зачастую матчи аутсайдеров – самые сложные, потому что командам терять нечего и они ведут себя как раненые звери. А матч ЦСКА – "Зенит", например, едва ли оправдал ожидания многих болельщиков из-за тактики команд. Клубы играли на разрушение, много нарушали правила, а обвинили во всём арбитра, который "засушил" игру.
Я не могу точно вам сказать, почему Карасёва назначают на те матчи, на которые его назначают. У нас вверху таблицы две московские команды, и одна из Питера. Это как один из возможных критериев отбора. Впереди ждёт дерби ЦСКА – "Спартак" — будет ли там работать Карасёв? Вполне возможно, почему бы и нет", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
"Давненько Карасёва не назначали на матчи, да. Он пропустил несколько туров. Если Сергея отстранили за ошибку – придётся немного пропустить. Но мы его обязательно увидим в ближайшее время.
Почему Карасёв, наш лучший арбитр, не судит топовые матчи? У нас во главе таблицы московские клубы. А Карасёв в последний раз работал на игре, по-моему, "Анжи" — "Уфа". Но статусность и сложность матча определяются не только именами команд и их положением в турнирной таблице. Основная работа зависит от того, как складывается игра. Зачастую матчи аутсайдеров – самые сложные, потому что командам терять нечего и они ведут себя как раненые звери. А матч ЦСКА – "Зенит", например, едва ли оправдал ожидания многих болельщиков из-за тактики команд. Клубы играли на разрушение, много нарушали правила, а обвинили во всём арбитра, который "засушил" игру.
Я не могу точно вам сказать, почему Карасёва назначают на те матчи, на которые его назначают. У нас вверху таблицы две московские команды, и одна из Питера. Это как один из возможных критериев отбора. Впереди ждёт дерби ЦСКА – "Спартак" — будет ли там работать Карасёв? Вполне возможно, почему бы и нет", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
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