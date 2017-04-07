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Андрей Бутенко: вполне возможно, Карасев будет работать на матче ЦСКА - "Спартак"

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко сообщил, что Сергей Карасёв может быть назначен главным арбитром матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА – "Спартак". Встреча состоится 30 апреля.

"Давненько Карасёва не назначали на матчи, да. Он пропустил несколько туров. Если Сергея отстранили за ошибку – придётся немного пропустить. Но мы его обязательно увидим в ближайшее время.

Почему Карасёв, наш лучший арбитр, не судит топовые матчи? У нас во главе таблицы московские клубы. А Карасёв в последний раз работал на игре, по-моему, "Анжи" — "Уфа". Но статусность и сложность матча определяются не только именами команд и их положением в турнирной таблице. Основная работа зависит от того, как складывается игра. Зачастую матчи аутсайдеров – самые сложные, потому что командам терять нечего и они ведут себя как раненые звери. А матч ЦСКА – "Зенит", например, едва ли оправдал ожидания многих болельщиков из-за тактики команд. Клубы играли на разрушение, много нарушали правила, а обвинили во всём арбитра, который "засушил" игру.

Я не могу точно вам сказать, почему Карасёва назначают на те матчи, на которые его назначают. У нас вверху таблицы две московские команды, и одна из Питера. Это как один из возможных критериев отбора. Впереди ждёт дерби ЦСКА – "Спартак" — будет ли там работать Карасёв? Вполне возможно, почему бы и нет", - цитирует Бутенко "Чемпионат.сом".
Теги: Бутенко Карасев ЦСКА Спартак
Сегодня, 20:43
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№16 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Зная свинячье суеверие и трусость, не похоже на них, на кону жись, не время торговаться.

Согласен. Но и Вы не можете не согласиться, что в расчет нужно брать и свинячью глупость.
Регистрация: 13.08.2015
№15 Написал: mustang (Сегодня, 21:45) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
админресурс включился на полную катушку
Регистрация: 23.12.2015
№14 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:44) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Совсем уже ипанулись ! Под хохлов косят


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Регистрация: 22.05.2015
№13 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:22) #
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online

федун копейки не потратит на пахучих, Квинси их и так оприходует laughing
Регистрация: 7.12.2016
№12 Написал: Лидер (Сегодня, 21:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто б сомневался. По игре-то Спартак остановить никак не получается, надо по-старинке, по-кабинетному, по-голубопульному. Еще неплохо просьбу клубов на Промеса написать. Чего он? В футбол, сцука такая играет! В голубопульном РФС в футбол играть нельзя! И в регламенте не написано. что в РФПЛ разрешено играть в футбол! Карась! Ату их, ату!


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Болельщик812
И так нефтяных денег вбухано немерено. По всем фронтам всё оплачено. На Бутенко можно было сэкономить.

Зная свинячье суеверие и трусость, не похоже на них, на кону жись, не время торговаться.

Цитата: karfagen
на пенальти можно ставить зарплату при таком раскладе

Неплохо для народа.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№10 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:13) #
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online

Цитата: Болельщик812
По всем фронтам всё оплачено.

прям с себя картину пишите laughing
Регистрация: 7.12.2016
№9 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 21:10) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
на пенальти можно ставить зарплату при таком раскладе


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№8 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:09) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Чёй-то с Бутенко произошло, не вошёл в круг "спартаковских заинтересованных лиц судейского корпуса" на этот сезон???
За что они его так, не знает великую историю или запросы великие..???

И так нефтяных денег вбухано немерено. По всем фронтам всё оплачено. На Бутенко можно было сэкономить.
Регистрация: 13.08.2015
№7 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:05) #
  • -7
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Чёй-то с Бутенко произошло, не вошёл в круг "спартаковских заинтересованных лиц судейского корпуса" на этот сезон???
За что они его так, не знает великую историю или запросы великие..???


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№6 Написал: 4 звезды (Сегодня, 21:03) #
  • +3
  •  (7)
online

эту продажную мразь?????? возьмите себе
Регистрация: 7.12.2016
№5 Написал: скальп (Сегодня, 20:55) #
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  •  (8)

ублюдки только попробуйте
Регистрация: 24.12.2016
№4 Написал: Распутин (Сегодня, 20:51) #
  • 0
  •  (10)
online

Цитата: ssss13 ssss13
да наплевать как кобыл драть.

ну не скажи.... только раком... и с особым цинизмом
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 20:49) #
  • -2
  •  (8)

да наплевать как кобыл драть.


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 20:47) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
condom"s (c)


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И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: perekos Самара (Сегодня, 20:45) #
  • 0
  •  (10)

чтоб ты сдох вонючий
Регистрация: 10.08.2012
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