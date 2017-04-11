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Виталий Мутко: сделаем все, чтобы "Ростов" переехал на новый стадион

Вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявил, что министерство спорта РФ окажет любую помощь "Ростову" в управлении стадионом после переезда клуба на "Ростов-Арену".

"Что касается стадионов, то везде заказчиком является Минспорт. После передачи мы сделаем под каждый стадион проект управления, подберем персонал, дадим концепцию, как нужно им управлять, но все равно основное ляжет уже на клубы. Но то, что хочет Мордовия, на баланс федерального уровня, мы стадион брать не будем.

Я летал на матч с "Манчестер Юнайтед" и хочу, чтобы "Ростов" стал очень сильным клубом. Мы сделаем все, чтобы клуб переехал на новый стадион. У нас есть опыт, мы три года раскручивали стадион в Казани, поэтому поможем", - приводит слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Ростов
Сегодня, 19:23
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№2 Написал: Прастой как (Сегодня, 21:03) #
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online

Зенит Ростов вспомни матч и твоя ро....жа при 0-2
Регистрация: 6.03.2017
№1 Написал: боря888 (Сегодня, 19:28) #
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Звучит угрожающе - значит, на зоне играть будут ))))))))))))
Мудко решил выиграть ЛЧ среди тюремных команд под своим руководством
Регистрация: 21.12.2016
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