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Финал Кубка России пройдет 2 мая, как и планировалось ранее

Финал Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом" состоится 2 мая на стадионе "Фишт" в Сочи, информирует официальный сайт РФПЛ.

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков сообщил, что в клубе активно обсуждается возможность переноса даты финального матча Кубка России со 2 мая на более поздний срок. Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что клуб не согласится на перенос игры, так как из-за этого пострадают болельщики.
Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 20:11
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(2)
№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:17) #
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online

Ну и хорошо. "Урал" уже один забил.
Регистрация: 30.08.2008
№3 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 21:02) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sergey3709
Инициатива чиновников Локомотива-мандраж

Чего -чего))?


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 20:17) #
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online

Инициатива чиновников Локомотива-мандраж
Регистрация: 26.01.2017
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:13) #
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online

На ровном месте проблему придумали...., на ровном и решили.... К чему сыр-бор....- "работу" показывают?))
Регистрация: 28.12.2015
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