Али Гаджибеков: все команды будут биться до последнего

Защитник "Крыльев Советов" Али Гаджибеков поделился своими ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Анжи".– Вышел на разминку перед игрой с "Амкаром", до этого было небольшое повреждение. Думал, что сыграю, но не сложилось. Сейчас прохожу реабилитацию и надеюсь, что в скором времени буду в строю. Полечу на игру с "Анжи", потому что хочу быть вместе с командой, поддержать ее.– Практически полностью состав команды изменился. Много новых игроков, пришли новые руководители. В этом клубе я провел много лет и практически всех там знаю. "Анжи" выглядит очень достойно, показывает хороший футбол. Играют со страстью и желанием. Этот клуб всегда отличало большое желание. За счет этого ребята и добиваются результата.– Со многими. Когда бывает свободное время, вижусь с ребятами. Да, поменялось в клубе многое, но команда движется дальше. Несмотря на то, что в клубе снова происходит смена курса, это никого не напрягает. У клуба есть свои задачи, которые команда хочет выполнить.– Борьба будет идти до конца и сейчас нельзя сказать, что кто-то себя уже обезопасил. Каждое очко "Анжи" дается тяжело. Все команды будут биться до последнего.– Знал этого тренера. Сейчас он ставит "Анжи" агрессивно-атакующую игру с прессингом. Мне это нравится, многим это нравится, болельщикам, самим ребятам. Все понимают, что это как раз то, что нужно. Могу только похвалить его. У него нет никакой боязни Премьер-лиги, хоть это и первый опыт Григоряна на этом уровне.