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Али Гаджибеков: все команды будут биться до последнего
Защитник "Крыльев Советов" Али Гаджибеков поделился своими ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России с "Анжи".
– Хотелось бы узнать, как обстоят дела с твоим самочувствием?
– Вышел на разминку перед игрой с "Амкаром", до этого было небольшое повреждение. Думал, что сыграю, но не сложилось. Сейчас прохожу реабилитацию и надеюсь, что в скором времени буду в строю. Полечу на игру с "Анжи", потому что хочу быть вместе с командой, поддержать ее.
– В составе "Крыльев" о команде из Махачкалы никто не расскажет лучше тебя. В каком состоянии находится нынешний "Анжи"?
– Практически полностью состав команды изменился. Много новых игроков, пришли новые руководители. В этом клубе я провел много лет и практически всех там знаю. "Анжи" выглядит очень достойно, показывает хороший футбол. Играют со страстью и желанием. Этот клуб всегда отличало большое желание. За счет этого ребята и добиваются результата.
– С кем больше всего общаешься из махачкалинского клуба?
– Со многими. Когда бывает свободное время, вижусь с ребятами. Да, поменялось в клубе многое, но команда движется дальше. Несмотря на то, что в клубе снова происходит смена курса, это никого не напрягает. У клуба есть свои задачи, которые команда хочет выполнить.
– "Анжи" будут бороться за выживание или клуб уже обезопасил себя от вылета?
– Борьба будет идти до конца и сейчас нельзя сказать, что кто-то себя уже обезопасил. Каждое очко "Анжи" дается тяжело. Все команды будут биться до последнего.
– Как ты оценишь "Анжи" в игровом плане после прихода Александра Григоряна?
– Знал этого тренера. Сейчас он ставит "Анжи" агрессивно-атакующую игру с прессингом. Мне это нравится, многим это нравится, болельщикам, самим ребятам. Все понимают, что это как раз то, что нужно. Могу только похвалить его. У него нет никакой боязни Премьер-лиги, хоть это и первый опыт Григоряна на этом уровне.
ПФК "Крылья Советов"
– Хотелось бы узнать, как обстоят дела с твоим самочувствием?
– Вышел на разминку перед игрой с "Амкаром", до этого было небольшое повреждение. Думал, что сыграю, но не сложилось. Сейчас прохожу реабилитацию и надеюсь, что в скором времени буду в строю. Полечу на игру с "Анжи", потому что хочу быть вместе с командой, поддержать ее.
– В составе "Крыльев" о команде из Махачкалы никто не расскажет лучше тебя. В каком состоянии находится нынешний "Анжи"?
– Практически полностью состав команды изменился. Много новых игроков, пришли новые руководители. В этом клубе я провел много лет и практически всех там знаю. "Анжи" выглядит очень достойно, показывает хороший футбол. Играют со страстью и желанием. Этот клуб всегда отличало большое желание. За счет этого ребята и добиваются результата.
– С кем больше всего общаешься из махачкалинского клуба?
– Со многими. Когда бывает свободное время, вижусь с ребятами. Да, поменялось в клубе многое, но команда движется дальше. Несмотря на то, что в клубе снова происходит смена курса, это никого не напрягает. У клуба есть свои задачи, которые команда хочет выполнить.
– "Анжи" будут бороться за выживание или клуб уже обезопасил себя от вылета?
– Борьба будет идти до конца и сейчас нельзя сказать, что кто-то себя уже обезопасил. Каждое очко "Анжи" дается тяжело. Все команды будут биться до последнего.
– Как ты оценишь "Анжи" в игровом плане после прихода Александра Григоряна?
– Знал этого тренера. Сейчас он ставит "Анжи" агрессивно-атакующую игру с прессингом. Мне это нравится, многим это нравится, болельщикам, самим ребятам. Все понимают, что это как раз то, что нужно. Могу только похвалить его. У него нет никакой боязни Премьер-лиги, хоть это и первый опыт Григоряна на этом уровне.
ПФК "Крылья Советов"
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