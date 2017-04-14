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РФС проведет расследование массовой драки на матче студенческой лиги

Российский футбольный союз (РФС) проведет тщательное расследование массовой драки на матче студенческой лиги, сообщил вице-президент организации Сергей Анохин.

"Безусловно, произошел просто вопиющий случай. Насилию не место на футбольном поле, особенно, когда речь идет о детско-юношеском, студенческом и вообще массовом футболе. Отсюда выходят наши болельщики, растут любители футбола. Хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось, для этого РФС проведет тщательное расследование инцидента и накажет по всем строгим футбольным законам всех виновных, мы отнесемся к этому самым должным, внимательным и жестким образом", - цитирует Анохина ТАСС.
Теги: Анохин
Сегодня, 21:18
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