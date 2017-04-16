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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Рашид Рахимов: закономерным результатом всё-таки была бы ничья
Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов прокомментировал гостевое поражение от "Оренбурга" (1:2) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги.
"Впечатления смазал последний момент в игре, когда, в общем-то, три очка подарили мы сами. Закономерным результатом всё-таки была бы ничья. Мы прекрасно знали, чем силён "Оренбург" дома. Поиски стандартных ситуаций — штрафных и угловых. Здесь "Оренбург" имел превосходство, но если брать игру в контроле мяча, она у нас получалась более целостной.
Невнимательно сыграли при одной фланговой подаче и привезли подарок в конце матча. Такие игры случаются. Обидно, конечно, за команду. Уже ничего не предвещало, что в ворота нашей команды может быть забит второй гол. Надо держать удар и двигаться дальше. Понятно, что и "Оренбургу" очень нужны очки. Надо постараться проанализировать этот матч и двигаться к следующему", - цитирует Рахимова "Чемпионат.сом".
"Впечатления смазал последний момент в игре, когда, в общем-то, три очка подарили мы сами. Закономерным результатом всё-таки была бы ничья. Мы прекрасно знали, чем силён "Оренбург" дома. Поиски стандартных ситуаций — штрафных и угловых. Здесь "Оренбург" имел превосходство, но если брать игру в контроле мяча, она у нас получалась более целостной.
Невнимательно сыграли при одной фланговой подаче и привезли подарок в конце матча. Такие игры случаются. Обидно, конечно, за команду. Уже ничего не предвещало, что в ворота нашей команды может быть забит второй гол. Надо держать удар и двигаться дальше. Понятно, что и "Оренбургу" очень нужны очки. Надо постараться проанализировать этот матч и двигаться к следующему", - цитирует Рахимова "Чемпионат.сом".
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