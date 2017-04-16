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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Роберт Евдокимов: "Терек" является очень крепкой командой
Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов прокомментировал победу над "Тереком" (2:1) в 23-м туре чемпионата России.
"Терек" является очень крепкой командой, которая мне нравится. Грозненцы играют очень грамотно и не зря идут в пятёрке сильнейших команд РФПЛ. Тем не менее "Оренбург", как мне кажется, сегодня сыграл в свою лучшую игру. Мы создали достаточное количество голевых моментов, поэтому сыграть вничью после этого было бы обидно. Гол в концовке, проведённый "Тереком" в свои ворота, как объявил диктор, с которым я согласен, забили наши болельщики", - цитирует Евдокимова "Чемпионат.сом".
"Терек" является очень крепкой командой, которая мне нравится. Грозненцы играют очень грамотно и не зря идут в пятёрке сильнейших команд РФПЛ. Тем не менее "Оренбург", как мне кажется, сегодня сыграл в свою лучшую игру. Мы создали достаточное количество голевых моментов, поэтому сыграть вничью после этого было бы обидно. Гол в концовке, проведённый "Тереком" в свои ворота, как объявил диктор, с которым я согласен, забили наши болельщики", - цитирует Евдокимова "Чемпионат.сом".
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