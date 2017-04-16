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Мирча Луческу: сказал Каррере, что он заслужил первое место

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу поделился впечатлениями от гостевого матча 23-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Поздравляю Карреру, он заслужил первое место — я сказал ему это в коридоре. Что касается игры, "Спартак" лучше выглядел в первом тайме. Мы испытывали большое давление и совершали ошибки. Второй тайм сыграли лучше, имели преимущество и забили гол. После этого у нас был ещё один хороший момент. На последних минутах пошли на риск — и мы выставили Джорджевича. Мы раскрылись, и у соперника появилось несколько хороших контратак.

В тех условиях, в которых мы играли, "Спартак" заслужил победу. Сейчас нужно собраться и занять лигочемпионское место. "Зенит" не может два года подряд оставаться без него. При том, каков "Спартак" сегодня, никто не может достать его. Только сам "Спартак" может подарить кому-то чемпионство", — цитирует Луческу "Чемпионат.сом".
Теги: Луческу Спартак Зенит
Вчера, 23:20
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