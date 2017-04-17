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Александр Бубнов: для меня Каррера лучше Слуцкого
Известный эксперт Александр Бубнов считает, что наставник "Спартака" Массимо Каррера является более высококлассным специалистом, чем бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.
"Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был футболистом и играл в "Ювентусе", а это имеет значение для тренерской карьеры. У Карреры ещё хорошие учителя были, он поработал с хорошим тренером. В общем, итальянец мне более симпатичен", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
"Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был футболистом и играл в "Ювентусе", а это имеет значение для тренерской карьеры. У Карреры ещё хорошие учителя были, он поработал с хорошим тренером. В общем, итальянец мне более симпатичен", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
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