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Александр Бубнов: для меня Каррера лучше Слуцкого

Известный эксперт Александр Бубнов считает, что наставник "Спартака" Массимо Каррера является более высококлассным специалистом, чем бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

"Для меня Каррера лучше Слуцкого. Потому что итальянец был футболистом и играл в "Ювентусе", а это имеет значение для тренерской карьеры. У Карреры ещё хорошие учителя были, он поработал с хорошим тренером. В общем, итальянец мне более симпатичен", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Каррера
Сегодня, 21:19
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13
(9)
№13 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 23:22) #
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  •  (0)

Александр прав....но .....Слуцкий показывал стабильность во многих сезонах.а это говорит о его классе , при чём не в одном сезоне, конечно Карера классно работает ,но по одному сезону я не стал бы так категорично говорить,если Карера продолжит , то второй сезон будет показателем его классности в тренерском деле на посту ГЛАВНОГО .А вообще конечно Карера на данный момент КЛАСС.ЕЩЁ РАЗ С ПОБЕДОЙ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№12 Написал: golden Axe (Сегодня, 23:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-11
Долпоеп обиженый!...

в данном случае это ты,твоя реакция об этом свидетельствует.

Вообще тут даже сравнивать некорреткно,Каррера на голову сильнее и дело тут не в титулах,а в понимание футбола и поставленный игры,у Слуцкого была одна тактика долбани на негра а там поборимся с отскока с дурного рикошета что то заковыряем,а Каррера играет в современный футбол,с прессингом на любом участке поля,быстрым комбинационным футболом,сочетая красоту и надежность,тактически может сыграть в любую схему,а Слуцкий когда Каррера его нагнул,позорно эмигрировал на туманный альбион,так же и со сборной,провалил Евро и трусливо сбежал
Регистрация: 1.02.2017
№11 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Максим I
Согласен, Мяуринья ваще не тренер, а про Трапаттони, Венгера и Феогюсона я ваащее молчу. Это не тренры: так, кучу наложили.
Вот Бубёный с великим МТК точно лидер всей планеты, Отчего ж его выгнали - не пойму.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№10 Написал: СПАРТАК НАВСЕГДА (Сегодня, 22:35) #
  • +6
  •  (6)

Бубен балабол ему до результатов Слуцкого идти раком долго-долго....Хороший тренер.ЦСКА с ним выйграл невозможные чемпионства и кубок...Помог сборной выйти на Евро....А что кривоногий Бубен сделал как тренер???????????????????????
???Да и игроком был средненьким
Регистрация: 31.03.2008
№9 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 22:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Согласен, Мяуринья ваще не тренер, а про Трапаттони, Венгера и Феогюсона я ваащее молчу. Это не тренры: так, кучу наложили.
Вои Бубёный с великим МТК точно лидер всей планеты, Отчего ж его выгнали - не пойму.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016
№8 Написал: Vinsat (Сегодня, 22:18) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Бубнов отличный человек,всегда по делу говорит.


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Вы бизнесмен?
Регистрация: 17.04.2017
№7 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Еще один флюгер как дед
Регистрация: 17.05.2015
№6 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
как у нас любят облизывать победителей и пинать споткнувшегося((( проиграй Спартак пару матчей и я уверен тот же Бунов будет его поливать грязью!
Регистрация: 10.07.2009
№5 Написал: CSKA-11 (Сегодня, 21:48) #
  • -1
  •  (17)

Долпоеп обиженый!... laughing В годы Слуцкого Каррера конспекты еще писал!
Регистрация: 5.03.2017
№4 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:45) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Мостовой то же про Слуцкого говорил - не был говорит футболистом, поэтому как тренер сомнителен. Только Слуцкий пошел в тренеры и добился существенных результатов, а они увы...теоретики.
Регистрация: 19.03.2017
№3 Написал: VirGON (Сегодня, 21:44) #
  • +4
  •  (8)
online

Думаю Бубнов многим не нравится smile
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 21:38) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
не только для тебя


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:25) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
ну и флаг в руки
кому-то ближе Романцев, кому-то Клопп и в таком духе
а мне вот Орлов и Бубнов не нравятся.Даже Савин порой умнее


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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