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Николай Заболотный: постараемся отобрать очки у "Зенита" и "Спартака"

Вратарь "Урала" Николай Заболотный рассказал об успешной игре команды в весенней части чемпионата.

"Кубковый матч с "Краснодаром", когда нам удалось отыграться с 0:3, послужил неким толчком для нас. За счет этого мы сейчас и имеем текущие результаты, верим в собственные силы. В последнем туре играли с "Томью", и проблем с настроем не было никаких. Знали, что будет тяжело, что может сказаться вязкое поле, но, несмотря ни на что, должны были брать три очка. Что в итоге и сделали. Теперь нам играть с "Зенитом". И для них, и для нас это будет матч на новом стадионе. Надеюсь, что в связи с этим они не будут чувствовать себя как дома, будут не в своей тарелке. Слышал, что есть какие-то проблемы с газоном, завелся грибок. После "Зенита" играем со "Спартаком", так что предстоят два тяжелейших выезда. Но все равно будем стараться набрать очки", ? цитирует вратаря "Спорт День за Днем".
Теги: Заболотный Урал Зенит Спартак
Вчера, 23:54
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№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 00:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну,с зинкой может и наберете очечко,а СПАРТАК вас сотрет в порошок на пути к 10 чемпионству.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009
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