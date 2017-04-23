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Брат Александра Тарханова умер незадолго до матча против "Зенита"

Родной брат главного тренера "Урала" Александра Тарханова Георгий скончался незадолго до матча 24-го тура Премьер-лиги против "Зенита".

"Сегодня стало известно о том, что ушёл из жизни Георгий Тарханов, родной брат главного тренера нашей команды Александра Тарханова. Эта ужасная новость пришла незадолго до сегодняшнего матча с "Зенитом". Футбольный клуб "Урал" выражает искренние соболезнования Александру Фёдоровичу и его семье. В эти непростые дни наши молитвы будут о вас", - говорится на официальном сайте "Урала".
Теги: Тарханов Урал Зенит
Сегодня, 00:02
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2
(1)
№2 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 00:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Соболезную, земля ему пухом.
Регистрация: 6.11.2011
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 00:07) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит здесь явно не виноват. Земля пухом...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
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