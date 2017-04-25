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Андрей Канчельскис: у "Зенита" как не было, так и нет поставленной игры
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что "Спартак" показывает не самый выдающийся по качеству футбол, но смог оторваться от конкурентов из-за системного кризиса в их рядах.
"У "Зенита" как не было, так и нет поставленной игры. В результате, когда у "Урала" удаляют двух игроков, команда Луческу почти полчаса не может забить, с трудом добиваясь победы (2:0). Внутри коллектива — противоречия, которые уже выходят в публичную плоскость. Всё это накладывается на то, что у "Зенита" нет ни структуры игры, ни понимания, как достичь результата. "Локомотив" пережил в ходе сезона смену руководства и главного тренера — это сказывается на игре и результатах. Будет успехом, если «железнодорожники» в итоге пройдут в еврокубки и выиграют Кубок. ЦСКА сменил Слуцкого на Гончаренко, из-за чего их результаты не вполне стабильны. "Краснодар" — тоже команда загадочная, способная одну игру провести на высоком уровне, а другую провалить. За счет этих проблем "Спартак" и вылез наверх. Если бы не они, проблемы были бы у красно-белых", - цитируют Канчельскиса "Известия".
"У "Зенита" как не было, так и нет поставленной игры. В результате, когда у "Урала" удаляют двух игроков, команда Луческу почти полчаса не может забить, с трудом добиваясь победы (2:0). Внутри коллектива — противоречия, которые уже выходят в публичную плоскость. Всё это накладывается на то, что у "Зенита" нет ни структуры игры, ни понимания, как достичь результата. "Локомотив" пережил в ходе сезона смену руководства и главного тренера — это сказывается на игре и результатах. Будет успехом, если «железнодорожники» в итоге пройдут в еврокубки и выиграют Кубок. ЦСКА сменил Слуцкого на Гончаренко, из-за чего их результаты не вполне стабильны. "Краснодар" — тоже команда загадочная, способная одну игру провести на высоком уровне, а другую провалить. За счет этих проблем "Спартак" и вылез наверх. Если бы не они, проблемы были бы у красно-белых", - цитируют Канчельскиса "Известия".
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