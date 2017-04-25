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Андрей Канчельскис: у "Зенита" как не было, так и нет поставленной игры

Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что "Спартак" показывает не самый выдающийся по качеству футбол, но смог оторваться от конкурентов из-за системного кризиса в их рядах.

"У "Зенита" как не было, так и нет поставленной игры. В результате, когда у "Урала" удаляют двух игроков, команда Луческу почти полчаса не может забить, с трудом добиваясь победы (2:0). Внутри коллектива — противоречия, которые уже выходят в публичную плоскость. Всё это накладывается на то, что у "Зенита" нет ни структуры игры, ни понимания, как достичь результата. "Локомотив" пережил в ходе сезона смену руководства и главного тренера — это сказывается на игре и результатах. Будет успехом, если «железнодорожники» в итоге пройдут в еврокубки и выиграют Кубок. ЦСКА сменил Слуцкого на Гончаренко, из-за чего их результаты не вполне стабильны. "Краснодар" — тоже команда загадочная, способная одну игру провести на высоком уровне, а другую провалить. За счет этих проблем "Спартак" и вылез наверх. Если бы не они, проблемы были бы у красно-белых", - цитируют Канчельскиса "Известия".
Теги: Канчельскис Спартак
Сегодня, 20:31
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№8 Написал: Dragon (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: ilovefootball
Поставленная игра в этом году есть только у Ростова, жаль Ростов не станет чемпионом - они это заслужили! МУЖИКИ!

в том году нужно было становиться,а не ложиться под мордву в угоду Гинеру,а пукан у тебя рвет потому что шансы что останется Бердыев очень минимальны,тем самые перспективы Ростова печальны
Регистрация: 28.02.2017
№7 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ilovefootball
Поставленная игра в этом году есть только у Ростова, жаль Ростов не станет чемпионом - они это заслужили! МУЖИКИ!


Ростову не хватает квалифицированных игроков для ротации состава
Регистрация: 14.04.2008
№6 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:05) #
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Болеет за:
«Ростов»
Поставленная игра в этом году есть только у Ростова, жаль Ростов не станет чемпионом - они это заслужили! МУЖИКИ!
Регистрация: 18.03.2013
№5 Написал: Спартач23 (Сегодня, 21:03) #
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online

А ничего что Спартак сменил Аленичева на Карреру?Или это не считаеться,лишь бы как принизить заслуги Спартака!
Регистрация: 17.03.2017
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:43) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Ну почему?
Еськов отлично дополняет игру Зенита - в матчах против Арсенала и Урала он выглядел главным творцом побед.
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: splin Москва (Сегодня, 20:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
А у кого она есть?
Регистрация: 26.01.2010
№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
капитан очевидность прямо таки


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:39) #
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кАк не было так и нет. Кот удивился . Поэтов нет. И не будет. Грустно


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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