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Сергей Шнуров: юбилей "Ленинграда" пройдёт на стадионе "Спартака", спою там про "Зенит"
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и поклонник "Зенита" рассказал, что концерт, посвящённый 20-летию группы, пройдёт в Москве на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена", где он споёт песню про петербургский клуб.
"Наш юбилей пройдёт на домашнем стадионе "Спартака", спою на нём песню про "Зенит". Пять песен точно про клуб и команду из Питера. Что касается новых композиций про сине-бело-голубых, то у меня вообще все песни про "Зенит“, — цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
"Наш юбилей пройдёт на домашнем стадионе "Спартака", спою на нём песню про "Зенит". Пять песен точно про клуб и команду из Питера. Что касается новых композиций про сине-бело-голубых, то у меня вообще все песни про "Зенит“, — цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
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