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Сергей Шнуров: юбилей "Ленинграда" пройдёт на стадионе "Спартака", спою там про "Зенит"

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и поклонник "Зенита" рассказал, что концерт, посвящённый 20-летию группы, пройдёт в Москве на домашнем стадионе "Спартака" "Открытие Арена", где он споёт песню про петербургский клуб.

"Наш юбилей пройдёт на домашнем стадионе "Спартака", спою на нём песню про "Зенит". Пять песен точно про клуб и команду из Питера. Что касается новых композиций про сине-бело-голубых, то у меня вообще все песни про "Зенит“, — цитирует Шнурова "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Спартак
Вчера, 23:06
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(5)
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 00:28) #
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наверно спартачам понравится...а будут свистеть шнур, что нибудь ответит!....
Регистрация: 26.04.2017
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 00:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
а когда у этого горе "певца" концерт на Открытие Арене?

Прям дожили что его " выть в микрофон как быдло матом" называют песнями ..


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: papont СП-б (Вчера, 23:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
в музей "Спартака" заодно сходит,посмотрит на достижения КОМАНДЫ,а не какого-то там зенытика.

А что у вас есть там такого, чего нет в нашем музее? Копа дель Соль? smile


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Дуся, я человек, измученный Нарзаном
11.08.12 Зенит-Спартак 5-0
Регистрация: 13.03.2009
№7 Написал: pikaldi voronezh (Вчера, 23:38) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
шнур ему в жопу....и в розетку...веселей будет
Регистрация: 25.01.2016
№6 Написал: FanatFCSM Moscow (Вчера, 23:37) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Будет отпевать сенит который был убит Спартаком пару туров назад?


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№5 Написал: serge59 Москва (Вчера, 23:31) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«МЮ»
НАВЕРНОЕ ДАВНО ЯЙЦОМ В ФЕЙС НЕ ПОЛУЧАЛ...)))
Регистрация: 8.08.2012
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:12) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
У Шнура тоже как у Орлова крыша едет. Ну выиграет СпаМ, вы то все-равно в разы хуже в этом чемпе и фиг ли вставать в позу обиженного.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:11) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Продались Шнуру за деревянные. Позор.
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Вчера, 23:09) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да пох, что будешь петь, за аренду стадика заплати, и епи хоть вес вокал женский.. в конце концов не зря же рекламировать мужские препараты.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: К.А. Столица (Вчера, 23:08) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
в музей "Спартака" заодно сходит,посмотрит на достижения КОМАНДЫ,а не какого-то там зенытика.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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