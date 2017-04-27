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Владимир Стржалковский: "Динамо" по силам занять место в восьмерке РФПЛ

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский считает, что клуб способен занять место не ниже восьмого в следующем сезоне чемпионата России.

"Перед командой остается цель выйти в Российскую футбольную премьер-лигу с первого места. На следующий сезон вполне посильная задача для "Динамо" - седьмое-восьмое место в РФПЛ", - цитирует Стржалковского ТАСС.
Теги: Динамо
Сегодня, 19:18
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