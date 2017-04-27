Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
16:50
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
Владимир Абрамов: руководство "Рубина" не справляется со своими обязанностями, прокололись все
15:02
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (5)
Александр Мостовой: вряд ли "Спартак" будет играть против ЦСКА так бездарно, как "Локомотив" (5)
Владимир Стржалковский: "Динамо" по силам занять место в восьмерке РФПЛ
Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский считает, что клуб способен занять место не ниже восьмого в следующем сезоне чемпионата России.
"Перед командой остается цель выйти в Российскую футбольную премьер-лигу с первого места. На следующий сезон вполне посильная задача для "Динамо" - седьмое-восьмое место в РФПЛ", - цитирует Стржалковского ТАСС.
"Перед командой остается цель выйти в Российскую футбольную премьер-лигу с первого места. На следующий сезон вполне посильная задача для "Динамо" - седьмое-восьмое место в РФПЛ", - цитирует Стржалковского ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.