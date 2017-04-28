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Анзор Кавазашвили: в советское время на встречу московских команд всегда назначался лучший судья из столицы

Бывший вратарь "Спартака" и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что арбитра Владислава Безбородова из Санкт-Петербурга не стоило назначать на дерби ЦСКА и красно-белых.

"Еще в советском чемпионате на встречу московских команд всегда назначался лучший судья из столицы. Никогда не приглашали арбитров из Ленинграда и других городов, шел ли "Зенит" в лидерах или нет. Здесь видно, что Будогосский (руководитель департамента судейства и инспектирования РФС. – Прим.) в чем-то хитрит. В чем конкретно – не мое дело. Пусть разбирается руководство этих клубов", - цитирует Кавазашвили "Спорт-Экспресс".
Теги: Кавазашвили Спартак ЦСКА
Сегодня, 00:46
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