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Роман Широков: если ЦСКА закроет Фернандо, игра "Спартака" может сломаться

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — "Спартак" в 26-м туре РФПЛ.

"Дерби воспринимается и в ЦСКА, и в "Спартаке" одинаково остро. Футболисты обеих команд настраиваются суперсерьёзно. Плюс сегодняшний матч – один из ключевых в концовке всего чемпионата. Именно в этом дерби одни могут вновь зародить интригу в чемпионской гонке, а другие – убить её окончательно.

Кто круче — Вернблум или Фернандо? Они одинаково хороши. Разница в функционале: бразилец больше созидает, а швед — разрушает. Если ЦСКА закроет Фернандо, игра "Спартака" может сломаться, несмотря на наличие в составе красно-белых других не менее классных исполнителей в центре поля", — цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Спартак ЦСКА
Сегодня, 10:03
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