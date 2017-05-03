Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
19:51
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
Виталий Мутко: подписание меморандума предусматривает проведение товарищеского матча с Германией
18:33
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (23)
Василий Уткин: купив Васина, ЦСКА опустился до уровня "Уфы", а не Васин поднялся до уровня ЦСКА (23)
Никита Симонян: теперь считаю, что и Месси, и Роналду гении
Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что игра форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" ставит португальца в один ряд с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, они оба гениальны.
"Удивительно, что Роналду забил все три, он забивает почти в каждом матче. Он величайший игрок. Я как-то в беседе с (тренером) Фабио Капелло сказал: "Фабио, не знаю, согласишься ты со мной или нет, но Роналду - великий, а Месси - гений". А сейчас я считаю, что оба они гении. Вчерашний матч это подтвердил.
Больше ста мячей в еврокубках, ну что тут можно сказать. Игра Роналду не поддается осмыслению, человек может реализовывать моменты в каждом матче. Перед Роналду можно только снимать шляпу. Два года назад я говорил, что один - великий, другой - гений. А сегодня я говорю, что оба гении, они одинаковые", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
"Удивительно, что Роналду забил все три, он забивает почти в каждом матче. Он величайший игрок. Я как-то в беседе с (тренером) Фабио Капелло сказал: "Фабио, не знаю, согласишься ты со мной или нет, но Роналду - великий, а Месси - гений". А сейчас я считаю, что оба они гении. Вчерашний матч это подтвердил.
Больше ста мячей в еврокубках, ну что тут можно сказать. Игра Роналду не поддается осмыслению, человек может реализовывать моменты в каждом матче. Перед Роналду можно только снимать шляпу. Два года назад я говорил, что один - великий, другой - гений. А сегодня я говорю, что оба гении, они одинаковые", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.