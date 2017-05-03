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Никита Симонян: теперь считаю, что и Месси, и Роналду гении

Первый вице-президент РФС Никита Симонян заявил, что игра форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико" ставит португальца в один ряд с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, они оба гениальны.

"Удивительно, что Роналду забил все три, он забивает почти в каждом матче. Он величайший игрок. Я как-то в беседе с (тренером) Фабио Капелло сказал: "Фабио, не знаю, согласишься ты со мной или нет, но Роналду - великий, а Месси - гений". А сейчас я считаю, что оба они гении. Вчерашний матч это подтвердил.

Больше ста мячей в еврокубках, ну что тут можно сказать. Игра Роналду не поддается осмыслению, человек может реализовывать моменты в каждом матче. Перед Роналду можно только снимать шляпу. Два года назад я говорил, что один - великий, другой - гений. А сегодня я говорю, что оба гении, они одинаковые", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян Роналду Месси
Сегодня, 18:26
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№2 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:58) #
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Болеет за:
«Зенит»
Долго же доходило.
Регистрация: 13.11.2009
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:23) #
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online

Первый вице президент. Господа мы дожили, до того что маразм победил?. Кот обращается к будущим поколениям.

но Роналду - великий,
Кот видел чёрную кошку , она была гением. Так же футболист по имени Месси. Но та черная кошка была , хоь и черная, но Рональду.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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